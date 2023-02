Stella lo ha definito ‘killer’, è diffamazione

Impassibile e con sguardo fiero, accanto al suo legale Luca Tadolini, lo scrittore ravennate Gianfranco Stella ieri mattina in tribunale ha ascoltato la lettura di una nuova sentenza di condanna per diffamazione, da parte del giudice Antonella Guidomei. Una multa di 10mila euro, più il pagamento delle spese processuali, a cui si aggiunge il risarcimento dei danni a Tilde Cigni, Maria Teresa e Donata Paderni, rispettivamente vedova e figlie di Amleto ‘Ermes’ Paderni, ex capo partigiano e poi sindaco di Scandiano di Reggio Emilia, da quantificare in sede civile. A ognuna delle tre donne, costituitesi parte civile con l’avvocato Ernesto D’Andrea, Stella dovrà pagare anche 5mila euro di provvisionale, oltre alle spese di lite. E dopo la sentenza di ieri erano comprensibilmente soddisfatti i familiari di Paderni, con il loro legale che durante la precedente udienza aveva chiesto che la pena non venisse sospesa e "l’affidamento ai servizi sociali".

Al centro del processo, con imputato il 76enne scrittore di Russi, c’era una vicenda reggiana trattata a Ravenna in quanto luogo della pubblicazione del libro ‘Compagno Mitra’. Nella prima edizione Stella in un capitolo parla dell’uccisione del medico della frazione scandianese Arceto, il marchese Luigi De Buoi, il 18 maggio 1945 indicando tra i suoi assassini Paderni, mettendolo nel gruppo dei prosciolti per amnistia quando in realtà fu assolto per non aver commesso il fatto da una sentenza del tribunale. Nelle edizioni successive, poi, Stella corresse il tiro.

Lo scrittore durante le precedenti udienze aveva ribadito di sentirsi dalla parte della verità: "Quando scrivo una cosa è perché ne sono convinto". Ma il pm Marilù Gattelli aveva sottolineato che "la convinzione dell’imputato si basa su una serie di studi prodotti. Ma un conto è ricostruire un fatto con toni dubitativi, altra cosa è dire che una persona ha commesso un omicidio, quando la stessa è stata assolta con una sentenza di corte d’assise. Il fatto che Stella dica di avere due lauree e capacità di storico rafforza il concetto che abbia leso l’onore di questa persona, indicandolo con certezza come assassino, quindi anche senza continenza di linguaggio". Ancora più duro era stato il giudizio dell’avvocato D’Andrea: "Quest’aula è stata oggetto di un tentativo, interrotto, di rifare un processo definito con assoluzione. Quando si scrive con assoluta certezza che Paderni è l’autore dell’omicidio, e l’imputato si ostina nel sostenerlo, allora non ci sono più scusanti".

Nel luglio 2021 Stella era già stato condannato dalla sezione civile del tribunale di Ravenna per un altro passaggio del libro ‘Compagno Mitra’. In particolare, per aver definito il comandante partigiano e membro della Costituente Arrigo ‘Bulow’ Boldrini "boia di Codevigo" e "killer" in relazione all’esecuzione sommaria di 236 fascisti avvenuta nella primavera del 1945 nel comune padovano, a conflitto bellico ormai terminato. In quel caso lo scrittore, tutelato dall’avvocato Francesco Minutillo, era stato condannato a risarcire il figlio di ‘Bulow’ – Carlo Boldrini, tutelato dall’avvocato Andrea Maestri – con 10mila euro più interessi e spese di lite.

Milena Montefiori