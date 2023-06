Stelle della danza in tour Stregate dai mosaici prima del gala al De André

Le stelle della danza internazionale ieri, prima di incantare il pubblico di Ravenna Festival nello spettacolo andato in scena al Pala De André, hanno visitato alcuni dei siti d’arte più celebri della città. Hanno potuto così ammirare, Sant’Apollinare Nuovo, San Francesco con la sua suggestiva cripta, la Tomba di Dante, San Vitale e Galla Placidia. Sono rimasti profondamente affascinati dallo splendore dei mosaici, dalla maestosità delle basiliche e delle loro decorazioni. E non hanno nascosto l’entusiasmo di fronte a tanta bellezza. Non sono mancati i selfie e le curiosità chieste alla guida che li ha accompagnati in un tour di diverse ore.

La sera si sono esibiti nel celebre gala di Daniele Cipriani con un cambio di programma. Alice Renavand, étoile dell’Opéra national de Paris, ha sostituito Eleonora Abbagnato, che a causa di un’improvvisa indisposizione non ha potuto partecipare al gala. Renavand ha danzato i ruoli principali in molte delle più importanti produzioni del teatro parigino, a cui ha dato il suo ’adieu’ lo scorso 28 maggio con un gala a lei dedicato. A Ravenna, il pubblico ha potuto ammirarla nel passo a due da Le Parc di Angelin Preljocaj con Audric Bezard, premier danseur dello stesso leggendario teatro.