Stelle di Natale dell’Ail, acquistarle aiuta la ricerca

Torna come ogni anno l’iniziativa Stelle di Natale Ail; consiste nell’offrire una Stella di Natale a chi verserà un contributo minimo associativo di 13 euro, diventando così sostenitore dell’associazione che si batte contro la leucemia. Anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato Ail”, cioccolato al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte, sempre con una donazione minima di 13 euro. Tanti i banchetti , come quello di via Cavour davanti al San Domenico. Info: www.ail.it