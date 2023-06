Stephen King raccontato da Luca Briasco

Arriva al Teatro Binario di Cotignola una serata dedicata allo scrittore Stephen King. In scena - alle 21 - l’americanista e traduttore di King, Luca Briasco, autore del libro “Mr King” (Salani). Accanto a lui lo scrittore Matteo Cavezzali.

Stephen King. Basta nominarlo per evocare alcune delle sue terrificanti creature, come il clown di It e l’infermiera di Misery, o luoghi da brivido come l’Overlook Hotel. Questa è la sua storia.

Se c’è uno scrittore che non ha bisogno di presentazioni è proprio King. Luca Briasco americanista e editor di Minimum Fax, dopo esserlo stato per anni di Einaudi Stile Libero, ha tradotto alcuni dei più importanti scrittori statunitensi: oltre a Stephen King, J.R. Lansdale e Richard Powers. Il Teatro Binario si trova in via Vassura 20, a Cotignola.