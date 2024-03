Stessi orari per i negozi gestiti da italiani e stranieri

Altro grave episodio, dopo l’accoltellamento a mezzanotte in un negozio in piazza Baracca è ora il turno di un litigio con danneggiamento in un minimarket alle 22 di sabato scorso in viale Pallavicini, coronato da una aggressione con ferimento dei poliziotti intervenuti, da parte di un tunisino, già noto alle forze dell’ordine. Questi episodi dovrebbero sollecitare il Comune a disporre gli stessi orari di apertura vigenti per i negozi gestiti da italiani anche per quelli gestiti da stranieri, per evidenti motivi legati a episodi più o meno gravi di criminalità. È dal 2006 che mi sono interessato delle zone degradate della città, in particolare della zona stazione ferroviaria-Giardini Speyer, con innumerevoli interventi in qualità di consigliere comunale. Sono passati 18 anni ma i problemi restano quasi inalterati, nonostante gli aumentati controlli delle forze dell’ordine. Già dal 2007 avevo fatto presente che gli orari di apertura dei negozi dovevano essere identici, indipendentemente dalla nazionalità dei gestori, ma il Comune ha sempre fatto orecchie da mercante. Non è facile ripristinare la legalità e una serena vivibilità in una zona che era una delle più pregiate di Ravenna, con conseguente crollo del valore degli immobili, e che non lo è più proprio per scelte sbagliate e per la sottovalutazione del problema da parte dell’Amministrazione, ma occorre impiegare tutte le energie per invertire la tendenza.

Eugenio Costa