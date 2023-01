"Stiamo valutando un parco archeologico"

Si sono conclusi due anni complessi: i conti dei Comuni sono stati messi a dura prova prima dalla pandemia e poi dall’aumento dei costi. In questo contesto la sfida è stata anche non perdere di vista scuola e cultura: ora l’assessore comunale Cesare Zavatta riassume le azioni intraprese.

Zavatta, parliamo della cultura. Quali sono stati gli investimenti nel 2022?

"L’amministrazione ha investito una quantità importante di risorse, erogando contributi alle associazioni culturali del territorio e finanziando eventi di portata nazionale che hanno anche favorito la ripresa della socialità e della voglia di stare assieme dei cervesi".

È stato un anno importante anche per la ‘chicca’ degli scavi archeologici?

"Tutte le principali riviste specializzate del settore hanno dato ampio risalto alla campagna di scavi, spesso con toni entusiastici. I momenti di condivisione con la cittadinanza hanno avuto un notevole successo. Siamo in grande attesa per la campagna di scavi dell’estate 2023. È in corso un tavolo con la Regione, la Soprintendenza e l’Università di Bologna per valutare la fattibilità di un parco archeologico: sarebbe un valore aggiunto eccezionale per il nostro territorio. Puntiamo molto anche al coinvolgimento attivo dei proprietari dei terreni".

Passiamo alla scuola. Quali sono stati i principali interventi del 2022?

"Abbiamo investito centinaia di migliaia di euro per la manutenzione degli edifici scolastici: la sicurezza dei nostri plessi è una priorità assoluta. Si è trattato di manutenzioni diffuse anche per migliorare l’efficientamento energetico dei locali. L’intervento più rilevante è in corso: la messa in sicurezza della palestra della scuola primaria Martiri Fantini. Quest’anno invece partiranno i lavori di messa a norma antisismica della palestra della scuola secondaria Ressi Gervasi. Inoltre l’annuncio delle risorse in arrivo dal Pnrr per la palestra dell’alberghiero-liceo è davvero una splendida notizia".

Il 2022 è stato anche l’anno nel nuovo liceo linguistico. Una sfida vinta?

"Sì, un evento storico per la nostra città e un servizio importante e qualificato per i nostri ragazzi e le loro famiglie. Quest’anno vogliamo aumentare ulteriormente il numero delle iscrizioni puntando su un’offerta didattica di alta qualità".

Quali sono gli aiuti messi in campo dall’amministrazione per il sostegno allo studio?

"Cervia si è sempre contraddistinta positivamente in questo settore: al servizio di pre e post scuola per le scuole dell’infanzia e primarie aggiungiamo i contributi erogati alle associazioni del terzo settore che svolgono attività di aiuto compiti per bambini e la borsa di studio intitolata a Gino Pilandri per i neodiplomati e i neolaureati. Finanziamo inoltre annualmente diversi progetti presentati dagli istituti comprensivi del territorio. Infine ci sono le risorse stanziate per il servizio di sostegno scolastico integrativo all’handicap, notevolissime per un comune delle nostre dimensioni".

Ilaria Bedeschi