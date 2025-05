Stili di vita, il tavolo. Stasera focus alcol

’Prendiamo la vita con uno spirito nuovo’. E lo slogan delle ’Serate della Salute’ organizzate dal Comune di Novellara al circolo ricreativo Aperto di via Veneto, per fornire indicazioni, suggerimenti, informazioni sugli stili di vita migliori per ogni età. Stasera alle 20,30, con ingresso libero, si parla di ’Noi e l’alcol; in che relazione siamo?’. Mentre domani sera si affrontano i problemi correlati all’alcol secondo l’approccio ecologico-sociale, incontrando anche le famiglie dei Club Alcolisti.

Per i temi affrontati e il taglio con cui si trattano gli argomenti, gli incontri si svolgono in un’ottica divulgativa, partecipativa, con finalità preventiva o di self-help. Il 22 maggio gli appuntamenti della salute faranno tappa al Museo Gonzaga, in Rocca, presentando diversi progetti attivi per la promozione del benessere e della salute degli individui e delle comunità.