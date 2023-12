’Still Alive’ di Caterina Marino. Quando l’ansia ti paralizza

Per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea, il Teatro Masini di Faenza presenta, “in trasferta” alla Casa del Teatro (via Oberdan 9), oggi alle 21, lo spettacolo ’Still Alive’, finalista In-Box 2023 e menzione speciale al Premio Scenario 2021. Lo spettacolo è scritto e diretto da Caterina Marino che ne è anche interprete insieme a Lorenzo Bruno. ’Still Alive’ nasce da un malessere personale per indagare un male di vivere generale. Fondamentale nel percorso progettuale è l’incontro con il testo del filosofo e saggista Mark Fisher Realismo capitalista. Fisher analizza la depressione e gli stati d’ansia oramai ampiamente diffusi a livello globale come un fenomeno da analizzare in chiave politica e sociale e non più solo personale.

L’impossibilità nel sottostare a un sistema altamente performante e produttivo diventa quindi humus sotterraneo di ’Still Alive’, in cui l’attrice si trova quotidianamente a che fare con una paralizzante difficoltà del vivere. E proprio partendo concettualmente da questa diffusione sociale del problema, il lavoro si arricchisce di elementi che introducono il mondo esterno tramite video e interviste. "Non saprei dire quando è iniziato. Semplicemente, a un certo punto non sono più riuscita a immaginare il futuro. Dove ti vedi tra cinque anni? E tra dieci? Non mi vedo, non mi immagino – racconta la regista –. Completamente incapace di proiettarmi in un salotto, in una città, in un ruolo, meno che mai in un’idea. O in una prospettiva. Questa per me è la manifestazione concreta della depressione.

L’impossibilità di pensarmi in un luogo o in uno spazio".

Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (ridotto per under 29). Prevendite: dalle 10 alle 13 presso la biglietteria del teatro Masini; prenotazioni telefoniche (0546-21306): dalle ore 11 alle ore 13. Stasera la biglietteria della Casa del Teatro aprirà alle ore 20.