Stipendi a Palazzo Merlato. Raddoppiati nel 2024. Il dossier sulla giunta

Quanto ci costano – anzi, quanto ci sono costati lo scorso anno – gli amministratori locali della cosa pubblica nel Comune di Ravenna? Ebbene, nel 2024, complessivamente, sindaco, assessori e presidente del Consiglio comunale sono costati alle casse pubbliche qualcosa come 861.212 euro. L’elaborazione è stata fatta – e presentata ieri pomeriggio – da Alvaro Ancisi, storico leader di Lista per Ravenna che, normalmente, è molto battagliero sulle situazioni di politica locale di questo tenore. Stavolta però, il suo approccio è stato esclusivamente divulgativo. "Abbiamo raccolto e sintetizzato un breve dossier sui compensi, peraltro poco noti ai non ‘addetti ai lavori’, di cui usufruiscono gli amministratori del Comune di Ravenna. L’ho esposto senza esprimere giudizi, che pure sono stati fatti in sede politica, avendo il solo scopo di informarne la cittadinanza. Saranno poi i cittadini a valutare la qualità e l’intensità dell’opera prestata dai propri amministratori, nonché cosa e quanto aspettarsi da ciascuno di loro".

Il sindaco, gli assessori (che a Ravenna sono 9) e il presidente del Consiglio comunale sono retribuiti con uno stipendio mensile chiamato ‘indennità di carica’. Gli altri consiglieri comunali, che a Ravenna sono 31, non vengono retribuiti, ma beneficiano di un ‘gettone di presenza’ di 69,30 euro per ogni seduta del Consiglio o di 46,80 euro per ogni seduta delle commissioni consiliari. Tutte le cifre sono al lordo delle ritenute fiscali. Secondo i dati elaborati dallo stesso Ancisi, gli stipendi degli 11 amministratori comunali retribuiti sono aumentati gradualmente dal 2022 fino al 2024, anno in cui sono stati stabilmente raddoppiati, esattamente del 106%. Lo stipendio mensile del sindaco è passato dai 5.362 euro del 2021 agli 11.040 del 2024. Il vicesindaco da 4.021 a 8.280 euro; gli assessori e il presidente del Consiglio da 3.217 a 6.624 euro. I gettoni di presenza dei 31 consiglieri comunali non retribuiti, invariati dal 2006, sono assommati nel 2024 a 107.742 euro, in media annuale per ciascun consigliere pari a 3.314 euro, mensilmente 301, in proporzione alle loro presenze nelle seguenti sedute: 36 del Consiglio comunale (in media 3 al mese); 76 delle commissioni consiliari (in media poco più di 6 al mese).

Nel 2024 Michele de Pascale, sindaco fino al 12 dicembre, è costato 125.856 euro; Eugenio Fusignani, vicesindaco fino al 26 novembre e assessore dal 27 novembre, ha percepito 97.483 euro; Fabio Sbaraglia, assessore fino al 26 novembre, poi vicesindaco fino al 30 dicembre e sindaco il 31 dicembre, ha guadagnato 81.456 euro; Gianandrea Baroncini, Giacomo Costantini, Federica Del Conte, Igor Gallonetto, Federica Moschini e Annagiulia Randi, assessori per l’intero anno 2024, hanno percepito ciascuno 79.488 euro; Livia Molducci e Massimo Cameliani, rispettivamente assessore e presidente del Consiglio comunale per tutto l’anno, si sono fermati a 39.744 euro, cioè la metà della loro retribuzione piena, perché, non avendo chiesto il collocamento in aspettativa dal proprio rapporto privato di lavoro dipendente, ne hanno mantenuto lo stipendio.

Roberto Romin