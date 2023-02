Stipendi bassi e turni massacranti al lavoro

Vorrei rispondere alla lettera della persona che non trova personale per la sua attività. Non credo sia il suo caso ma posso raccontare la mia esperienza personale. Ho compiuto i 60anni ed essendomi trovata per vari motivi senza lavoro e avendo qualche piccola esperienza nel settore della ristorazione e non trovando il lavoro che ho svolto per trent’anni perché sono "vecchia", termine usato al mio ultimo colloquio, ho pensato di fare domande nei ristoranti o bagni al mare. Ci sono molte richieste e la fortuna è di avere il settore turistico a pochi km.

A parte lo scoglio dell’età, che fortunatamente parlando con persone intelligenti si sono risolte perché hanno pesato più la serietà alla presenza, si sono posti diversi problemi. Assunzioni non in regola, turni massacranti tanto la stagione dura poco (così la risposta alla mia richiesta di un giorno di riposo settimanale fra l’altro obbligatorio) e soprattutto stipendi ridicoli: qualcosa come cinque euro all’ora.

E credetemi quasi tutti hanno parlato allo stesso modo. Certo qualcuno invece ha parlato di regola giorno libero e turni con stipendio accettabili... quindi chiaramente ho deciso per queste esperienze. Non credo sia comunque sempre colpa di chi cerca lavoro o preferisce la disoccupazione, conosco tanti ragazzi anche giovani che hanno fatto stagioni infernali con turni anche di oltre dodici ore.

b.g.