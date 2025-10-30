Stipendi degli autisti. Ugl replica a Corsini: "Fornisca dati reali"

"Chiediamo al presidente di Start Romagna, più rispetto per i lavoratori, misurando le esternazioni e soprattutto fornendo dati reali". Massimo Cai, segretario regionale di Ugl Autoferro, replica così alle dichiarazioni rilasciate dai giorni scorsi da Andrea Corsini, da qualche mese presidente di Start Romagna, ospite di Teleromagna: parole che poi lo stesso Corsini ha rilanciato anche online, sul suo profilo Instagram. "Sfatiamo il tabù che l’autista sia un lavoro poco retribuito", ha detto, aggiungendo poi che "il primo stipendio da neoassunto è attorno ai 1.600/1.700 euro al mese, con gli incentivi e gli eventuali straordinari si arriva a superare i 2.000 euro al mese".

Cifre che Ugl Autoferro contesta: "Probabilmente si riferiscono alla retribuzione lorda? – prosegue Cai –. Possiamo fornire in ogni momento le buste paga dei lavoratori assunti dopo il primo gennaio 2012 (ma anche degli altri), che purtroppo arrivano appena a 1.400 euro mensili. Per quanto riguarda invece chi è stato assunto prima, anche in virtù di benefici legati all’anzianità, si arriva appena oltre i 1.600 euro, il tutto ovviamente al netto di prestazioni straordinarie". Cai aggiunge che "le boutade a cui ci ha abituato Corsini fanno solo tanto male all’ambiente lavorativo, che è già particolarmente difficile in questa azienda. Lavoratori, nonché padri/madri di famiglia, che fanno veramente miracoli per arrivare a sbarcare il lunario, nell’apprendere certe affermazioni manifestano veramente tanto nervosismo; ma subito dopo tale stato d’animo si trasforma in allontanamento dalla dirigenza e dall’azienda, con conseguenze che è inutile rimarcare".

Nel puntualizzare quelle che definisce come "inesattezze", Cai scrive anche: "Abbiamo contezza del fatto che il presidente è da poco approdato in Start, ma i dati forniti relativamente agli stipendi dei dipendenti dell’azienda romagnola sono la dimostrazione che non conosce affatto la realtà della società che dovrebbe rappresentare. Questo ci lascia veramente costernati".