Stoneleigh Youth Orchestra tra note di Brahms e Dvorak

Nono concerto, questa sera dalle 21.15 nella basilica di San Francesco, per l’edizione 2023 della rassegna ‘Musica e Spirito’, organizzata dalla Cappella Musicale della basilica. Sotto la direzione di Robert Hodge, la Stoneleigh Youth orchestra, compagine inglese formata da giovani talenti, presenterà un interessante programma che prevede un’anima insolita della musica sinfonica europea dell’Ottocento. In programma ci sono l’Ouverture da concerto in re maggiore di Elfrida Andrée, il Concerto per violino e violoncello in la minore opera 102 di Johannes Brahms e la Sinfonia numero 8 opera 88 di Antonin Dvorak.

Fondata nel 1944, l’orchestra è una delle più antiche formazioni giovanili del Regno Unito. Con sede a Londra, nel quartiere di Wimbledon, attualmente annovera oltre 160 musicisti di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, provenienti da circa 80 scuole diverse di tutto il Surrey, del sud e dell’ovest della capitale inglese.

L’ingresso al concerto è a offerta libera.