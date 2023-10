Stop agli autobus in centro. E pista ciclabile in via Carducci: "Ecco il nuovo volto della città"

Sulla scia della commissione consiliare dell’altro giorno, nella quale si è parlato più di degrado che di sicurezza, il vicesindaco, Eugenio Fusignani, si sofferma su una serie di criticità in centro che, sottolinea, vanno migliorate al più presto. "Siamo un’importante città turistica – spiega – e dobbiamo essere all’altezza, dare un’immagine omogenea e coordinata del centro storico". A partire dalla cartellonistica informativa, "caotica e poco chiara". E poi ci sono i cassonetti dell’immondizia, soprattutto ora che anche in centro è partita la raccolta ‘porta a porta’. "I bidoni nel mezzo di piazze e vie a pochi metri dai monumenti Unesco, dalle chiese, non ci possono stare. Dobbiamo trovare il sistema per posizionarli in maniera più opportuna, per schermarli e su questo è in corso un confronto con la Soprintendenza".

Sul versante rifiuti Fusignani punta il dito anche sul fatto che i cassonetti rimangono pieni per troppo tempo. "Occorre incrementare i passaggi dei mezzi di pulizia e avere una maggiore attenzione sulla pulizia del centro. L’incontro di novembre con Hera aveva dato buoni frutti". L’elenco delle criticità contempla anche i bus nel cuore della città. "Non è più pensabile che gli autobus del trasporto pubblico attraversino il centro. Su strade come via Mariani non devono più passare, neanche quelli più piccoli, elettrici, perché il carico sarà lo stesso. Non è necessario che gli autobus arrivino in piazza del Popolo". E ancora: "Non abbiamo un percorso ciclabile che dalla stazione arrivi in piazza, è ora di lavorarci e la soluzione è realizzarlo in via Carducci, eliminando i parcheggi da uno dei lati della strada".

Infine le aree pedonali. "Devono essere completamente interdette al traffico, ad esempio piazza Einaudi se è pedonale le auto non ci devono essere. Occorre poi completare i varchi a cui si accede nelle diverse zone a traffico limitato del centro, per evitare accessi impropri. Le Ztl devono essere blindate, anche a costo di posizionare dei separatori fisici, compatibilmente con il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. Di tutto questo si sta discutendo e ci stiamo confrontando in pieno accordo con il sindaco per cercare al più presto le soluzioni migliori".

Annamaria Corrado