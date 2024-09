Stop agli autobus su viale Italia a Ravenna, traffico aumentato con le crociere: era la scorciatoia verso Venezia

Basta autobus sul lungomare di Marina Romea e in tutto il tratto che lo precede a Porto Corsini: i crocieristi diretti a Venezia dovranno passare altrove.

Giovedì scorso il Comune ha vietato il transito a tutti i mezzi non autorizzati (gli unici bus che potranno passare saranno quelli del trasporto pubblico di linea) con un’ordinanza relativa a "viale Italia a Marina Romea (nel tratto compreso tra via Baiona e via delle Valli) e via Baiona a Porto Corsini (nel tratto compreso tra lo svincolo per Ravenna e viale Italia)". Nel documento si legge che la decisione è stata presa considerando "la necessità di regolamentare la circolazione in seguito alla realizzazione dell’intervento denominato ’percorso pedonale - ciclabile lungo viale Italia a Marina Romea" e quella di "istituire una nuova disciplina della circolazione nell’area in oggetto ai fini della pubblica incolumità, per una maggiore sicurezza stradale e perseguendo l’obiettivo di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio".

Il pensiero va ai crocieristi sugli autobus diretti a Venezia o di rientro dalla città veneta: gli autisti dovrebbero uscire da Porto Corsini e percorrere la Baiona in direzione Ravenna fino allo svincolo per la Romea nord, molti invece per accorciare il percorso attraversano Marina Romea, contribuendo ai disagi legati al traffico estivo sul lungomare di viale Italia, per imboccare poi la Romea più a nord. "Sempre più spesso abbiamo registrato, soprattutto a Marina Romea, un attraversamento improprio di bus turistici che, diretti o di rientro da Venezia, invece che utilizzare la viabilità indicata attraversano il paese – dice l’assessore con delega alla Mobilità Gianandrea Baroncini –. Oggi, anche grazie agli interventi del Pnrr sulla ciclovia Adriatica, alla realizzazione della pista ciclabile di viale Italia e all’apertura del cantiere per lo stralcio dedicato ai lidi nord del Parco Marittimo, andiamo a emettere questa ulteriore ordinanza per garantire un aumento complessivo di sicurezza e appropriatezza del traffico in attraversamento delle località e a Marina Romea in particolare. Sarà quindi vietato a tutti gli autobus, tranne a quelli di linea che effettuano il servizio del trasporto pubblico di linea, il tratto di viale Italia compreso tra via Baiona e via delle Valli in entrambe le direzioni: devono percorrere la direttrice Baiona-Canale Magni- Romea". Interrogato sul punto, Baroncini aggiunge che "l’ordinanza riguarda tutti, anche eventuali bus turistici legati alle escursioni dei croceristi". L’ordinanza che vieta ai bus di transitare sul lungomare di Marina Romea è un nuovo capitolo del complicato rapporto tra la viabilità e il terminal crociere. Più noto è il caso di via Molo San Filippo, che proprio a causa delle crociere è spesso inondata da una mole di traffico per il quale la strada non è stata progettata: l’ultima protesta pacifica dei residenti risale allo scorso 10 agosto.

Sara Servadei