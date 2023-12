Stop agli Euro 5. Aria cattiva al porto, sta meglio la città

Lo stop ai mezzi alimentati a diesel Euro 5 è sicuramente il capitolo più significativo nel Piano aria regionale 2030. L’approvazione finale, prevista entro il febbraio 2024, è ormai a un passo. L’accelerata sul tema della qualità dell’aria si è resa necessaria anche a seguito della condanna inflitta dalla Ue all’Italia per il superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili.

Benché il 2023 si avvi a concludersi sul territorio ravennate con un segno più rispetto al passato in fatto di qualità dell’aria, all’orizzonte c’è ancora un lungo tratto di strada da compiere. Nel mese di dicembre – nonostante le basse temperature che hanno obbligato gli impianti di riscaldamento a lavorare a pieno regime, spingendo verosimilmente molti ravennati ad optare per le auto anziché per gli spostamenti a piedi o in bicicletta – nessuna delle quattro stazioni di monitoraggio ha registrato il superamento della soglia di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10. Neppure la stazione locale della Rocca Brancaleone – una sorta di ecografo deputato a misurare l’aria respirata nel cuore dell’area urbana – ha registrato superamenti della soglia fatidica nel mese di dicembre. Unica eccezione il porto: la stazione locale incaricata di misurare la qualità dell’aria ha dato anche nel 2023 un responso amaro, avendo già registrato 65 giornate con una concentrazione di Pm10 superiore ai limiti. Chi lavora al porto o nella zona industriale, senza dimenticare i cittadini dei quartieri limitrofi, respira insomma aria di cattiva qualità. Bocciata anche Cervia per quanto riguarda l’ozono: 37 gli sforamenti del valore obiettivo di 120 microgrammi per metro cubo (calcolata come massima delle medie mobili su 8 ore, da non superare per 25 volte all’anno come media sui tre anni). Il Pair 2030, oltre che sul fronte del blocco ai diesel Euro 5, imprimerà anche altri cambiamenti al mondo dei trasporti, dell’agricoltura e dell’industria: fra i vari provvedimenti compaiono quelli relativi alla riduzione della velocità di circolazione dei veicoli su autostrade e strade extraurbane (il quale però – spiega l’assessora regionale Irene Priolo – rappresenta un provvedimento complesso da attuare in quanto relativo a un’infrastruttura molto particolare qual è la rete autostradale), il rinnovamento del parco autobus e rotabile (affiancato a un’integrazione tariffaria, come richiesto da Legambiente), l’obbligo di interramento dei liquami entro dodici ore, le incentivazioni all’installazione di nuovi impianti a biomasse e l’obbligatorietà di iscrizione nell’apposito catasto regionale. Permane il divieto assoluto di combustione libera nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo per la fascia di pianura e per gli agglomerati urbani. Gli investimenti correlati al Pair nel complesso sfiorano i 155 milioni.

Filippo Donati