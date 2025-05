"Stop agli sbarchi di migranti. Il centrodestra? Resta muto"

"Il Governo Meloni la smetta con gli sbarchi di immigrati a Ravenna". Lo dice Veronica Verlicchi, candidata sindaco per La Pigna. "Negli ultimi 2 anni e mezzo il porto di Ravenna è stato scelto dal Governo Meloni per ben 19 volte come approdo per le ONG ed ha visto transitare 1.833 migranti. Una prassi ormai consolidata per la quale esprimiamo forte preoccupazione e disappunto. La reiterata scelta di Ravenna come porto di sbarco, senza un chiaro piano di gestione a lungo termine, rischia di compromettere la già fragile sicurezza del nostro territorio, poiché i dati dimostrano che la maggior parte dei reati compiuti sul nostro territorio è ad opera di stranieri non in regola col permesso di soggiorno. E non sentiamo certo il bisogno di peggiorare la.situazione.

I ravennati "hanno sempre dimostrato grande senso di solidarietà e disponibilità nell’accogliere: tuttavia, è fondamentale sottolineare che un approccio emergenziale e non coordinato non può rappresentare la soluzione definitiva. È necessario un cambio di passo da parte del Governo Meloni, che deve farsi carico di una distribuzione più equa degli arrivi sul territorio nazionale".

"Il mio impegno come Sindaco sarà quello di chiedere alla Premier Meloni e al Ministro dell’Interno Piantedosi, che le navi piene di immigrati clandestini non vengano più mandate a Ravenna. Non si può, inoltre, ignorare, il mutismo dei partiti del centrodestra locale su questa vicenda: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia accettano silenziosamente la scelta del Governo di fare di Ravenna un porto di sbarchi di immigrati. E che dire del silenzio assordante dei candidati a Sindaco Nicola Grandi e Alvaro Ancisi, che rappresenta evidentemente un assenso alla decisione del Governo. Barattoni? La sua posizione pare chiaramente favorevole agli sbarchi".