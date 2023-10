Stop al consumo fossile. Oggi il presidio all’Omc

Da oggi a venerdì si terrà a Ravenna la ormai solita “sagra dell’Oil & Gas” dell’OMC Med Energy. Per chi avesse voglia e tempo consigliamo la visione del video di presentazione. Lo consigliamo per cercare di capire cosa sia quello che chiamiamo “greenwashing”. E’ tutto un fiorire di pianticelle che crescono dalla terra, pale eoliche, centrali idroelettriche, ...insomma un bel sogno e illusione che tutte le aziende partecipanti ci inviano per la visione del futuro di un mondo pulito ed ecosostenibile. Ma la realtà è ben altra . E’ una realtà fatta di consumo totale di fonti fossili, accantonando le fonti alternative a tempi migliori, in cui solo una cosa conta: i loro profitti che crescono a dismisura. Con la guerra in Ucraina e la drammatica situazione geopolitica in tutto il mondo ci hanno imposto un’economia di guerra per cui tutto è spiegabile e necessario: bollette dell’energia con aumenti folli, inflazione galoppante, estrazioni di gas e rigassificatori (come quello che sta arrivando a Ravenna per il quale pagheremo, oltre al costo ambientale devastante) , e poi perché non tornare al carbone o addirittura al nucleare? Tutto necessario ci hanno detto, ma, nel frattempo, i costi sociali ed economici li pagano i lavoratori e le giovani generazioni sempre più precarizzate e sfruttate e i costi ambientali li pagano i territori come il nostro. Oggi saremo al presidio in occasione dell’inaugurazione.

Potere al Popolo