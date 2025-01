Stop al traffico sul ponte mobile. Controlli ai giunti e alle 32 funi, sarà chiuso per 15 giorni

Il ponte mobile su via Trieste che attraversa il Canale Candiano sarà chiuso al traffico e ai pedoni dalle 8.30 di lunedì 27 gennaio alle 18 di lunedì 10 febbraio. Lo ha deciso l’Autorità di sistema portuale, proprietaria dell’infrastruttura, "per interventi inderogabili di manutenzione straordinaria". Di conseguenza, il Comune di Ravenna sospenderà la zona a traffico limitato di via di Roma nel tratto fra via Carducci e via Guaccimanni. Questo non basterà a evitare la paralisi della circolazione nelle ore di punta, come si verificò in occasione degli ultimi lavori che hanno richiesto uno stop prolungato nel maggio del 2023 e poco dopo nel mese di giugno quando una spazzatrice finì contro un’auto. Gli interventi di manutenzione non si concluderanno in dieci giorni. Riprenderanno, infatti, a giugno in una data non ancora resa nota, quando si prevedono condizioni meteo migliori per procedere, tra gli altri, con un nuovo trattamento di verniciatura e l’installazione di telecamere per rilevare la velocità.

Si inizia con i controlli strutturali, che sono ovviamente più urgenti e importanti. Si va, per citarne alcuni, dalla sostituzione dei giunti d’acciaio di collegamento tra il ponte mobile e il piano stradale che risultano deformati, alla verifica sull’integrità e la tensione delle 32 funi metalliche che lo tengono sospeso e sui catenacci che vincolano tra di loro le due metà della struttura quando il ponte rimane chiuso.

Per limitare i prevedibili disagi, le modifiche alla viabilità in città ammettono la svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma e il varco Sirio, installato all’incrocio tra le due strade, rimarrà attivo solo con una funzione di monitoraggio senza emettere multe. Ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 5 tonnellate regolarmente autorizzati dalla Polizia locale sarà consentito il transito lungo questi percorsi: in direzione sud – nord viale Europa (tratto compreso tra la rotonda Danimarca e la rotonda Francia), via Bellucci, circonvallazione Piazza d’Armi, piazza Caduti sul Lavoro, via Candiano (nel tratto e nella direzione da via Trieste a via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via Candiano a via Antico Squero), via Antico Squero, via Montecatini e via delle Industrie (nel tratto e nella direzione da via Montecatini alla rotonda Belgio); in direzione nord – sud via delle Industrie (nel tratto e nella direzione dalla rotonda Belgio a via Darsena), via Darsena (nel tratto e nella direzione da via delle Industrie a piazza Caduti sul Lavoro), piazza Caduti sul Lavoro, circonvallazione piazza d’Armi, via Destra Canale Molinetto (nel tratto compreso tra circonvallazione piazza d’Armi e la rotonda Francia) e viale Europa (nel tratto compreso tra la rotonda Francia e la rotonda Danimarca). Invece, i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate e non specificatamente autorizzati al transito all’interno dell’abitato di Ravenna, dovranno percorrere le statali 309 DIR, 16 e 67.

m.v.v.