"Stop alla Bigorda e doppio Palio? Prima va tracciata una rotta"

Prosegue sui social, nei rioni, e nell’opinione pubblica faentina, la discussione su come la scuola equestre di monta storica rionale stia incontrando molte difficoltà a trovare giovani da inserire nelle proprie scuderie. Per questo motivo è scaturita l’ipotesi di mandare in soffitta la Bigorda d’oro e fare disputare un altro vero Palio (del resto la stessa Bigorda di fatto lo è). Il tutto senza vincoli per i cavalieri e cavalli: ogni rione in questo caso potrebbe far correre chi vuole, anche lo stesso fantino. Innanzitutto, ci guadagnerebbe lo spettacolo e la sua qualità e poi, indubbiamente, ci sarebbero meno costi per i rioni. Anche il Sindaco si è mostrato disponibile all’idea, che però deve essere proposta dai rioni. Matteo Tabanelli primo fantino del Rione Nero parte da una considerazione sulla mancanza di ricambio: "Mi dispiace dirlo, ma i ragazzini di oggi non sono più ‘rustici’ come quelli di una volta, – dice – pensano che sia una cosa da ridere entrare nelle scuderie e poi quando vedono che c’è da lavorare tantissimo, mollano subito. Le generazioni cambiano e si farà sempre più fatica trovare dei giovani con la voglia di mettersi in gioco, come quelli di una volta, parlo anche per...