Stop alla tv a San Cassiano Smantellato il ripetitore

A San Cassiano e San Martino in Gattara, nel brisighellese, le trasmissioni sono finite. Al ripetitore tv gestito dall’associazione locale è stata infatti definitivamente staccata la spina nelle scorse settimane. Fu proprio grazie a quell’apparecchio che dagli anni ’70 in poi il segnale televisivo arrivò nella comunità dell’Appennino, consentendo così a centinaia di abitanti di poter guardare i palinsesti delle emittenti. "Da Sant’Eufemia fino alla Toscana non ci sono mai stati ripetitori – spiega Loris Naldoni, presidente dell’associazione di San Cassiano –, e quindi fino a Monte Romano non c’era il segnale radiotelevisivo. La nostra associazione negli anni ’70 pose un palo con un’antenna e un piccolo macchinario che risolveva la problematica. Sette anni più tardi si trovò una soluzione più definitiva che consentì a queste due frazioni di usufruire del servizio televisivo".

All’inizio degli anni ’90 proprio a causa di quel ripetitore l’associazione fu anche denunciata dalla Polizia Postale per trasmissione abusiva. Una denuncia che tuttavia strideva con le necessità delle comunità montane, e che infatti indusse il legislatore a prevedere apposite deroghe nelle normative. Così fino ai giorni nostri, e in particolare fino al ‘refarming’ nazionale (la rimodulazione delle frequenze radiotelevisive, nda), in seguito al quale il ripetitore è stato definitivamente smantellato. "Avevamo interpellato l’amministrazione comunale – racconta il rappresentante dell’associazione –, perchè è l’ente pubblico l’unico soggetto a cui è consentito mantenere un ripetitore. Lo ha detto il Corecom (comitato regionale per le comunicazioni) e anche nel decreto Aiuti Bis erano stati inseriti finanziamenti specifici. Il Comune però ci ha detto che non era l’ente preposto al servizio, e ha inviato la rinuncia per il mantenimento della licenza al Ministero".

Oggi quindi a San Cassiano, San Martino in Gattara e in altre località limitrofe per guardare la televisione è necessario usufruire del collegamento satellitare. Il comune di Brisighella tuttavia ha spiegato, tramite l’assessore Dario Laghi, che "dopo l’aggiornamento delle frequenze bisognava cambiare l’apparato" e che i costi stimati sarebbero stati "circa 90mila euro per contratto quadriennale al netto dei pacchetti di canali". Per questo, come affermato dal sindaco Massimiliano Pederzoli "Ci siamo anche rivolti alla Romagna Faentina. E poi abbiamo stanziato 25mila euro di contributi per consentire agli abitanti di installare il TvSat (circa 75 euro a richiesta). Abbiamo ricevuto complessivamente 18 richieste per una spesa complessiva di 1800 euro". L’associazione di San Cassiano ha infine pubblicato sui propri canali social un post in cui ha ripercorso la storia dell’impianto chiosando: "La chiusura di questo servizio impoverisce il territorio, diminuisce il valore delle abitazioni e non aiuta certamente a contrastare quel processo di spopolamento demografico che da anni interessa le nostre frazioni. Ogni servizio, piccolo o grande, che viene meno è una sconfitta per le nostre comunità. Qui si è dato uno schiaffo a una storia di volontariato e di abnegazione durata oltre mezzo secolo".

Damiano Ventura