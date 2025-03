Stop alle disco in spiaggia. L’altolà nelle ore serali

Sicurezza, legalità e decoro: ecco gli obiettivi predisposti dall’amministrazione all’interno delle linee guida elaborate dal Tavolo tecnico sui temi della sicurezza urbana. Arriva il "no alle discoteche in spiaggia alla sera". Ancora: maggiore sicurezza e tutela del decoro urbano, contrasto a spaccio e uso di sostanze stupefacenti, regolamentazione della movida, lotta all’abuso di alcol, regolamentazione all’uso dello spazio pubblico, promozione di un turismo sostenibile e di qualità, regolamentazione dell’intrattenimento musicale, collaborazione con gli operatori economici per una gestione condivisa.

Prevista l’assunzione di 30 agenti stagionali, l’estensione della presenza della polizia locale nel weekend (venerdì-sabato e domenica) con turno fino alle 4 di mattina, servizi di polizia stradale dedicati al controllo della guida in stato di ebbrezza alcolica e da stupefacenti, aumento dei controlli specifici sul regolamento di polizia e sicurezza urbana con applicazione, ove previsto di ordini di allontanamento, confronto con la Prefettura. Allo studio c’è un’ipotesi di implementazione della video sorveglianza a Milano Marittima su tutto il lungomare e successivamente fino a Cervia e Pinarella e Tagliata. Prevista la riqualificazione delle aree urbane maggiormente coinvolte nella vita notturna, attraverso il miglioramento dell’arredo urbano, del verde pubblico e dell’illuminazione. Tali azioni, per l’amministrazione, "contribuiranno a rendere Cervia un luogo più sicuro, accogliente e curato".

Saranno intensificati i controlli della polizia locale e delle forze di polizia nelle aree verdi della pineta Milano Marittima, Pinarella e Tagliata; in programma l’emissione di una nuova ordinanza sugli orari della musica. Confermati anche gli street tutor a Milano Marittima e i protocolli di intesa con i gestori dei locali. Tra le azioni più eclatanti c’è il "no alle discoteche in spiaggia alla sera" che andrà poi applicato anche contestualmente alle ordinanze. Infatti, a chiusura delle quasi 30 azioni per il raggiungimento degli obiettivi su sicurezza, legalità e decoro figura proprio l’emissione di tutte ordinanze sindacali da parte del sindaco che, per quanto compatibile, terranno conto di quanto emerso nelle varie discussioni e incontri ed in particolare sul Tavolo tecnico politico sulla sicurezza. "Le linee guida arrivano dal Tavolo tecnico sui temi della sicurezza urbana dove sono state ascoltate ascoltati anche i contributi del consiglio comunale, delle associazioni di categoria, della Cooperativa bagnini, della Fondazione Cervia In e diverse realtà del territorio", dice il vicesindaco con delega alla sicurezza, Gianni Grandu.

Ilaria Bedeschi