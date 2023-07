Stop alle slot in viale Randi "Sala definitivamente chiusa E niente diritto a rimborsi"

La chiusura della sala slot di viale Randi 47 "è divenuta definitiva". E così non c’è più nessun motivo per andare a esaminare nel merito la decisione della questura di annullare la licenza in autotutela. Per queste ragioni il Tar di Bologna ha dichiarato il ricorso della Cinquemilauno srl "improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse".

E poi - si legge nella sentenza a firma del giudice Paolo Amovilli -, manca il danno eventualmente patito dato che, anche "dopo i provvedimenti comunali di chiusura", la sala giochi "è rimasta aperta" come attestato dai sopralluoghi della polizia locale, almeno fino "al 28 maggio 2022" cioè "un mese prima dell’ordinanza cautelare" con la quale sempre il Tar aveva sospeso la decisione di chiusura in attesa che a pronunciarsi fosse il Consiglio di Stato. Quest’ultimo a metà dicembre scorso aveva infine respinto le richieste di Cinquemilauno confermando la decisione del Comune circa il decreto di chiusura della sala scommesse perché a meno di 500 metri dall’istituto comprensivo statale ‘Vincenzo Randi’. Partita chiusa insomma.

Rimaneva in piedi quella sulla licenza annullata il 23 maggio 2022 per via della distanza da un luogo sensibile (la scuola appunto) e in ragione anche di una circolare del 2018 del ministero dell’Interno che attribuisce alle questure "il potere di annullare" le licenze "qualora emerga che l’esercizio violi le distanze minime" da tutta una serie di luoghi sensibili (oltre a scuole, pure chiese, oratori, impianti sportivi, strutture sanitarie) indicati dalla normativa di settore. All’indice pure il provvedimento con cui il Comune il 14 aprile 2022 aveva detto no alla proroga del termine di chiusura.

Quando il 23 marzo scorso le parti si sono ritrovate davanti al Tar, ecco che è emerso il possibile "sopravvenuto difetto di interesse" proprio perché ormai la sala giochi "non può più essere riaperta". La srl, rappresentata dall’avvocato Cino Benelli, ha però manifestato l’intenzione di volere andare avanti: era cioè interessata alla decisione finale "sia sotto il profilo risarcitorio per il periodo di chiusura" che sotto quello più generale dato che "l’atto impugnato avrebbe effetto sull’intero territorio comunale e non solo" sulla singola sala giochi. Per Comune e ministero dell’Interno invece era chiaro il "difetto di interesse".

Secondo i giudici bolognesi, la srl "non può più ottenere alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento" della questura dato che tale "è del tutto consequenziale ai provvedimenti comunali divenuti definitivi". Naturalmente resta "la possibilità di ottenere nuova licenza per la raccolta del gioco lecito". Ma ciò dovrà essere compatibile "con la vincolante disciplina regionale in tema di distanze dai luoghi sensibili". Del resto lo stesso Consiglio di Stato su questo caso, escludendo un effetto espulsivo dal territorio di attività lecita, aveva rilevato come le verifiche comunali affidate al direttore di Architettura del politecnico di Milano, avessero determinato in circa 170 ettari le aree disponibili, cioè il 2,6% del territorio urbanizzato.

Andrea Colombari