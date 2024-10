Stop alle trattative . Contratto agricolo fermo

Dopo quasi un anno dall’apertura del negoziato tra Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Confagricoltura, Cia e Coldiretti, si sono interrotte ieri mattina, durante la riunione plenaria, le trattative per il rinnovo del Cpl - contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ravenna, scaduto il 31 dicembre scorso che per il settore rappresenta il primo livello di contrattazione. La rottura del tavolo negoziale, spiegano i segretari generali di Fai Cisl – Flai Cgil - Uila Uil della provincia di Ravenna, è avvenuta a seguito di risposte assolutamente insufficienti dalla parte datoriale sul tema salariale. "Continuiamo ad assistere – dicono i segretari – ad una trattativa con proposte irricevibili con il solo fine di tardare il rinnovo di un contratto che, pur rappresentando un settore importante dal punto di vista economico e sociale per l’intero territorio e per il Paese, evidenzia ancora molte ombre sulla corretta applicazione e che necessita l’urgente costituzione, anche a Ravenna, della Sezione Territoriale della Rete del Lavoro agricolo di Qualità, nonché cabina di regia per rafforzare i contenuti della Legge 199/2016 contro lo sfruttamento lavorativo".

I sindacati, ribadendo la centralità dell’aumento economico in questo rinnovo, hanno evidenziato che l’onesta richiesta d’aumento del 7%, contenuta nella piattaforma sindacale, in aggiunta al 3,5% da accordo unitario stabilito a livello nazionale, ha l’obiettivo di salvaguardare la crescita dei salari, recuperando, anche solo in parte, la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dall’infiammata inflativa degli ultimi anni. Pertanto, la risposta datoriale, ferma al 5,5%, oltre che inadeguata, è inferiore a quanto stabilito dalle regole contrattuali.

"I lavoratori del settore agricolo che, oltretutto, sono stati sempre disponibili ad aiutare a ripristinare le aziende colpite dai danni delle alluvioni – dichiarano unitariamente i segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil provinciali, Roberto Cangini, Laura Mazzesi e Alessandro Mazza – hanno diritto, come successo nei rinnovi contrattuali degli altri settori dell’agroalimentare, di vedere riconosciuta la loro dignità, l’impegno e il valore della loro professionalità". I sindacati definiranno nei prossimi giorni le azioni di mobilitazione.