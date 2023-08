Stop all’elettricità, acqua a singhiozzo

Nella giornata di oggi si potranno verificare cali di pressione dell’acqua nelle abitazioni e più in generale negli edifici di Longastrino, frazione dei Comuni di Alfonsine e Argenta.

In particolare, come segnalano dalla multiutility Hera in una nota stampa, i problemi più significativi riguarderanno gli edifici situati in via Bassa, a partire dalle 8.30 di questa mattina e fino alle 16 di oggi pomeriggio.

I disagi dipendono da un’interruzione programmata di energia elettrica da parte di Enel Distribuzione al serbatoio di rilancio dell’acquedotto di Menate di Argenta, che potrebbe comportare cali di pressione dell’acqua anche nell’area ravennate di Longastrino.