Stop armi al porto. Bloccati due container. Pd e Sapir si coalizzano: "Basta restare inerti"

Stop al transito dal porto di Ravenna delle armi destinate a Israele. Di sicuro, per ora, è stato fermato il passaggio di due container contenenti esplosivi indirizzati a Haifa. Il materiale che sarebbe finito nelle mani dell’Idf, le forze armate israeliane, impegnate a far spostare forzatamente la popolazione palestinese da Gaza City. È questa la strada imboccata da Comune, Provincia e Regione, tutti enti guidati da amministratori del Partito democratico: Alessandro Barattoni (sindaco), Valentina Palli (presidente della Provincia) e Michele de Pascale (governatore della Regione). Tutto si è svolto nel giro di poche ore, come ricostruito da Barattoni ieri durante una conferenza stampa convocata in fretta e furia in municipio. "Ieri sera (mercoledì, ndr), grazie al coraggio di alcuni lavoratori portuali – ha detto – siamo stati informati del previsto arrivo oggi (giovedì, ndr) di 2 container (classificati 1.4 - esplosivi) al porto di Ravenna". Gli esplosivi mercoledì sera erano in Austria. Verificata e confermata la notizia, ieri, "in qualità di azionisti pubblici di Sapir, insieme ai presidenti de Pascale e Palli, abbiamo inviato una pec al presidente di Sapir Riccardo Sabadini, e al suo amministratore delegato, Mauro Pepoli, per chiedere di valutare tutte le possibili azioni giuridiche onde evitare che armi, destinate a paesi in conflitto armato o che siano scenario di violazioni di diritti internazionali accertate da organismi internazionali, possano transitare dai terminal che Sapir ha in concessione dall’Autorità di Sistema Portuale". Sapir, per essere chiari, si legge nel sito della società, "è oggi il più grande Terminal Operator del porto di Ravenna ed è proprietaria di Asset portuali che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale".

A seguito dell’invio della pec, "il presidente di Sapir ha comunicato la non disponibilità del terminal nel far transitare questi container (i due camion che li trasportavano hanno lasciato il porto ieri pomeriggio, ndr)". "È evidente che per noi questa è una buona notizia – conclude il sindaco Barattoni –, ma rende sempre più evidente che non possono essere singoli gesti a fermare quanto sta accadendo quotidianamente e silenziosamente nei nostri porti. Sono sempre più necessarie e urgenti prese di posizione chiare e nette da parte del Governo Italiano. Non si può continuare a far finta di non vedere e non sapere che contribuire al massacro di Gaza è disumano". Un concetto spiegato anche con altre parole: "Ogni azione, compresa l’inazione, è un’azione politica". A fianco del sindaco la presidente Palli: "A differenza della volta precedente, quando le armi sono transitate dal porto a giugno e noi lo abbiamo appreso solo un mese dopo, questa volta c’erano le condizioni per mobilitarci con fermezza e celerità. Abbiamo potuto agire con tempestività, considerando anche il fatto che il terminal è partecipato da soggetti pubblici".

Nella pec inviata a Sapir si chiede anche di inserire nel codice etico di Sapir un articolo relativo al valore della Pace, al rispetto dei diritti umani e della dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo "da promuovere verso tutti i vostri clienti e fornitori. Riteniamo, infatti, che una città che si è sempre distinta per dialogo interculturale e per capacità di accoglienza - insignita della Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Resistenza - abbia doveri verso le popolazioni vittime di massacri come quelle palestinesi della striscia di Gaza".

Luca Bertaccini