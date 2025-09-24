"Stop discoteche in spiaggia a Milano Marittima"

Archiviata l’estate restano sul tavolo temi come sicurezza e decoro. Risse e vandalismi non sono mancate. In questi mesi si sono moltiplicate le richieste, al primo cittadino, Mattia Missiroli, di maggiore attenzione.

Sindaco, la ‘malamovida’ è un problema reale o è solo percezione?

"Bisogna essere onesti, è un problema reale, ma con altrettanta onestà bisogna avere la consapevolezza che questi fenomeni non riguardano solo la nostra località, ma tante città. Ci sono motivazioni profonde ed articolate, legate ad un disagio sociale, in particolare giovanile. Tuttavia, non bisogna mai fare delle generalizzazioni".

Da inizio anno associazioni di categoria, imprenditori, turisti, residenti e comitati hanno chiesto di essere ascoltati e trovare delle soluzioni. Cosa ne pensa?

"Dall’insediamento questa amministrazione ha avviato tavoli di confronto. Abbiamo intenzione di continuare un dialogo aperto e definire insieme linee guida chiare e condivise per la gestione non solo delle soluzioni a questi problemi, ma per condividere i progetti di crescita della nostra città".

Recentemente Ascom ha ribadito il suo ’no’ alle discoteche in spiaggia’. Come commenta?

"La spiaggia deve rimanere con la vocazione che ha sempre avuto e quindi il ’no alle discoteche in spiaggia’ è scontato. Gli intrattenimenti consentiti sono sempre nei limiti delle regole che finora abbiamo assunto e dei provvedimenti che assumeremo, sempre sulla linea di rigore e rispetto che ci siamo dati. Peraltro, stiamo lavorando anche sulla Bolkestein, che non esula da questo contesto di destinazione della spiaggia. Stiamo operando affinché non si aprano fratture e strappi che stravolgano la località. Però a Milano Marittima siamo disponibili ad azzerare la musica in spiaggia. A prevalere deve essere l’interesse della città. Non ci sottrarremo a decisioni anche drastiche, se sarà necessario, partendo dalla spiaggia".

Il 6 ottobre incontrerà associazioni di categoria e Cooperativa bagnini per un confronto su trattenimenti musicali e manifestazioni. Deciderà in largo anticipo sul tema dei trattenimenti musicali?

"Vogliamo arrivare a definire a breve il percorso da intraprendere per la prossima estate e per realizzare anche il prossimo ’Mare d’inverno’. Rimoduleremo le proposte a seconda delle situazioni ed esigenze, partendo dal bilancio delle ordinanze estive 2025, che hanno portato a significativi risultati e hanno dimostrato la loro efficacia e validità anche sotto l’aspetto giuridico, rispetto a ricorsi rigettati dal tribunale. Inoltre, continueremo a mantenere alta l’attenzione, un costante contatto e una continua interlocuzione e sinergia con Prefettura e le Forze dell’Ordine".

Come può convivere una destinazione turistica dedicata allo sport con alcol, sballo e violenza?

"Non può convivere. La nostra non è una località di alcol, sballo e violenza, non esiste un’emergenza sicurezza relativa all’ordine pubblico, ma singoli episodi che certamente vanno gestiti con equilibrio e fermezza. E la conferma viene proprio da Ironman che da anni sceglie Cervia. Cervia è una città considerata e amata in Italia e all’estero, e molte volte non riflettiamo su questo".

Cosa ci si aspetta per il 2026? "L’obiettivo è quello di un modello di sviluppo turistico proiettato sui valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere, con un’offerta di intrattenimento e divertimento sostenibile. Milano Marittima è un luogo di benessere, qualità e pregio, in cui decoro, sicurezza, rispetto e vivibilità sono valori irrinunciabili".

Ilaria Bedeschi