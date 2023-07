Stop messe nel campeggio di Marina Romea, l’arcivescovo: "La libertà di culto è nella Costituzione"

Ravenna, 12 luglio 2023 – Le messe di don Raffaele nel campeggio non piacevano a una ventina di turisti, che si sono lamentati con i gestori. E così sono terminate le funzioni della domenica mattina nel camping di Marina Romea. La questione ha sollevato una polemica su cui ieri è intervenuta anche la Diocesi con una lettera. "E il caso di Marina Romea – dice l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni – non è l’unico".

Monsignor Ghizzoni, a cosa si riferisce?

"In questo periodo c’è stata un’altra contestazione da parte di una persona per una messa all’aperto. Sono casi isolati, però preme sottolineare che il principio della libertà religiosa comporta, come scritto anche nella Costituzione italiana, la possibilità non solo di organizzare il culto in modo privato ma anche in modo pubblico. E questo vale per tutte le tradizioni religiose".

Le critiche alla messa nel campeggio sono state inaspettate o temevate che potesse succedere?

"È stata una sorpresa. Non era mai successo".

Di messe nei campeggi, negli anni, ne sono state fatte parecchie...

"Io tutti gli anni andavo a celebrarne una nella pineta vicino a Marina. Col Covid abbiamo sospeso e quest’anno abbiamo pensato di non farla: la richiesta è molto diminuita, vedremo. Abbiamo anche celebrato messe nei campeggi della zona, in passato. Altre situazioni ci sono state nel Cervese: ad esempio per la Giornata mondiale gioventù, in spiaggia. Non credevo ci fossero persone che non vogliono nemmeno vedere... Nessuno è obbligato a partecipare".

Sono cambiate le cose?

"La maggior parte delle persone, anche chi di solito non viene a messa, partecipa a celebrazioni nelle grandi occasioni. Non mi sembra che ci sia una contestazione generalizzata. Vogliamo ribadire che la libertà di culto non va solo accettata, ma anche sostenuta".

C’è un dialogo con il camping per ripristinare le messe?

"No, hanno già deciso di non celebrare. Da quello che so il gestore stesso ha ceduto".

Il tema è la disaffezione nei confronti della fede. È la stessa discussione del crocifisso nelle scuole, non crede?

"No. Il crocifisso nelle scuole è una battaglia politico-culturale portata avanti da un gruppetto a cui sono state ribadite le norme. Ma una cosa è un simbolo religioso, un’altra è la messa".

Questo caso è più grave?

"Sì. E comunque anche qui non vorremmo che una piccola minoranza dettasse legge solo perché alza la voce".

Ma c’è un cambiamento nella società.

"Non riguarda questo l’episodio. I cambiamenti nella società ci sono da tanti anni e li conosciamo, questo è un segno di un piccolo gruppo".

Se potesse parlare con quei turisti di Marina Romea, cosa direbbe loro?

"Quello che abbiamo scritto e ribadito. E cioè che la libertà religiosa è una delle libertà dello Stato italiano, grazie alla Costituzione, e che le libertà, tutte, vanno difese e mantenute".

Sara Servadei