Stop navi Ong al terminal crociere

Il piano B, da attuare nel caso venga dirottata sul porto di Ravenna una seconda nave di migranti dopo la Ocean Viking, è stato al centro dell’incontro di ieri mattina convocato dal prefetto Castrese De Rosa. Il terminal crociere di Porto Corsini "resta la soluzione ottimale" per accogliere eventuali navi Ong, ma soltanto fino ad aprile, perché dopo comincia la stagione delle crociere e banchine e terminal devono tornare alla loro naturale vocazione. La tensostruttura dove, allo sbarco dei migranti, sono stati accolti bambini, donne e uomini in cattive condizioni di salute con ambulatori, aree Covid e ristoro tornerà a essere utilizzata per tutte le attività proprie di un terminal: smistamento bagagli, controllo prenotazioni, documenti.

Inoltre, dai mesi estivi, aprirà il cantiere per la realizzazione della nuova stazione marittima che sostituirà la tensostruttura, quindi l’area non avrà più le caratteristiche che presentava il 31 dicembre quando attraccò la Ocean Viking con i suoi 113 migranti a bordo. L’unico piano B possibile – in un porto dove sono in corso cantieri per 700 milioni di euro per approfondire il fondale e adeguare le infrastrutture – resta la banchina della Fabbrica Vecchia. Un’opzione che, innanzitutto, richiede l’allestimento ex novo di ogni struttura di accoglienza. Cosa impensabile se si ritiene di avvisare con tre giorni di anticipo – come accaduto a fine dicembre – dell’arrivo di navi con migranti. Nel tratto di canale dove si affaccia questa banchina possono essere ospitate solo navi di piccole dimensioni, a meno di non voler chiudere l’accessibilità allo scalo. "Di certo – commenta il sindaco de Pascale – non è accettabile dover chiudere il canale per far fare alle navi Ong 900 miglia, 1600 km in più, rispetto ad altri porti che non hanno le problematiche dello scalo ravennate".

Per delineare la situazione rispetto a futuri sbarchi, il prefetto De Rosa invierà al ministero dell’Interno una scheda tecnica con la ‘fotografia’ della situazione. In prefettura sono intervenuti, oltre al sindaco, la vice presidente della Regione Irene Priolo con l’assessore al Welfare Igor Taruffi, i vertici delle forze dell’ordine, Autorità Portuale, Direttore Marittimo, Comandante vigili del fuoco, rappresentanti Ausl Romagna, Croce rossa italiana, protezione civile, servizi sociali. Prima di affrontare il tema del ‘piano B’ è stato fatto un bilancio delle operazioni del 31 dicembre. "Tutto ha funzionato perfettamente, grazie alla collaborazione e allo spirito di squadra di tutte le Istituzioni pubbliche, del volontariato e del privato sociale. Minimi i dettagli da perfezionare sia sotto l’aspetto sanitario che degli adempimenti di polizia" è stato il commento.

Di migranti si è parlato anche in Consiglio comunale, grazie a un question time della capogruppo della Pigna, Veronica Verlicchi. L’esponente politico aveva ravvisato incongruenze nelle dichiarazioni del sindaco de Pascale al momento dell’arrivo della nave e nei giorni successivi. L’assessora Moschini ha spiegato che "essere a disposizione non significa non esprimere le proprie posizioni. Il governo deve ancora dirci perché ha scelto Ravenna".

lo. tazz.