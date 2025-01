Storia della destra italiana con Bocchino e Giubilei

’Un viaggio nella storia della destra italiana’. È l’incontro promosso da Light, il progetto culturale ideato da sette giovani ravennati. Domenica mattina alle 11 l’appuntamento è al Grand Hotel Mattei, in viale Enrico Mattei 25, con l’ex deputato e giornalista Italo Bocchino e lo scrittore ed editore cesenate Francesco Giubilei.

Al termine dell’incontro, che vedrà al centro un’analisi approfondita della storia della destra repubblicana, Bocchino presenterà il suo ultimo libro ’Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra’. L’ingresso all’incontro è ovviamente aperto a tutti e gratuito con offerta libera.

Light è un’iniziativa nata con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in discussioni su temi di attualità, promuovendo il confronto e la crescita culturale. Di recente ha vinto in graduatoria come progetto di solidarietà nel programma Erasmus+, gestito dall’Unione europea.