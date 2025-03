Storia demografica della Bassa Romagna, il corso di Fausto Renzi

Cinque incontri settimanali, per altrettanti giovedì consecutivi a partire dal 20 marzo con inizio alle 20.30 presso le Scuderie di Villa Ortolani-Cacciaguerra situate a Voltana al civico 13 di piazza dell’Unità. Stiamo parlando del corso, organizzato dall’Università per Adulti di Lugo, dal titolo ‘Dalla culla alla tomba: la popolazione della Bassa Romagna rurale in epoca moderna e contemporanea’, che vedrà come relatore lo storico e divulgatore Fausto Renzi (foto). Diversi gli argomenti trattati: i libri parrocchiali come fonte della demografia storica; i regimi demografici: dalla popolazione stazionaria alla crescita demografica; le nascite: la ruota degli esposti; il matrimonio e la famiglia; abitare: la villa, il casino, la casa, il capanno; le crisi demografiche: il nesso tra epidemie e carestie; l’epidemia di colera nel 1855 in Romagna; le condizioni igienico-sanitarie della popolazione; la pellagra e altre patologie; l’influenza spagnola del 1919; onomastica dei soprannomi nelle campagne.

"Il corso – osserva Renzi – propone il risultato delle ricerche sulla demografia storica condotte su fonti in precedenza inesplorate. Attraverso veri e propri esercizi di microstoria, cercheremo di comprendere le dinamiche demografiche (popolazione, nascite, matrimoni, morti) delle campagne lungo il basso corso del fiume Santerno. Una trattazione particolare sarà dedicata alle epidemie e alla storia sanitaria e al loro stretto intreccio con le condizioni economiche e sociali della popolazione". Iscrizioni presso: delegazione comunale di Voltana (tel. 0545.299255), Università per Adulti di Lugo (tel. 0545.900197).

Lu.Sca.