Storia di un quadriportico, dai bachi da seta agli aperitivi

Il Pavaglione, situato al centro della cittadina romagnola di Lugo, è sempre stato il fulcro della vita sociale ed economica del paese, oggi continua ad essere punto di ritrovo della città.

Ma come nasce il Pavaglione? Per quale scopo e per volere di chi? Già nel 1570 prendeva forma il primo porticato che metteva in comunicazione la Rocca estense alla chiesa del Carmine. Nel XVIII secolo, quando Lugo apparteneva già allo Stato della Chiesa, il Legato pontificio dell’epoca approvò la proposta di costruire al centro della città un quadriportico di stile neoclassico-dorico. Il progetto, affidato a Giuseppe Campana, aveva lo scopo di costituire il luogo deputato al commercio dei bozzoli del baco da seta, che erano delicati e non dovevano assolutamente prendere umidità. Il Pavaglione fu inaugurato nel 1783 e in poco tempo divenne il centro commerciale intorno al quale si è evoluta la vita economica, sociale e culturale della città e dove tuttora si svolge il mercato settimanale che richiama compratori anche dal circondario. Piazza Mazzini, l’ampia corte interna che misura 600 mq, è inoltre divenuta nel tempo lo scenario degli eventi più significativi della vita della città. Ricordiamo con piacere la visione delle foto d’epoca che ritraggono ad esempio corse di auto o cavalli, esposizioni di motociclette, parate militari, comizi, celebrazioni, spettacoli teatrali e musicali.

Il Pavaglione… oggi

Attualmente le attività commerciali sotto i portici del Pavaglione sono molto varie e sono circa una cinquantina. Vi sono negozi di abbigliamento, accessori, bar, ristoranti, pasticcerie e artigiani.

Tramite le interviste che abbiamo realizzato nel corso del nostro lavoro (approfittiamo per ringraziare il prof Giacomo Casadio, il signor Adolfo Croari, il signor Luigi Mainardi, l’entomologo Roberto Fabbri) abbiamo appreso anche interessanti curiosità e gustosi aneddoti.

Uno dei più divertenti racconta che negli anni ‘50 e ‘60, la domenica i giovani passeggiavano

sotto i portici, i ragazzi in un senso e le ragazze nel senso opposto, per incrociare gli sguardi, conoscersi e magari iniziare una relazione. Oggi i giovani si danno appuntamento al Pavaglione per un aperitivo, uno spuntino o un caffè. Il luogo quindi continua ad essere un importante punto di incontro per la nostra città.

Sara Ferri, 3ª C

Caterina Pretolani, 3ª F

Zoe Rocchetti, 3ª F

Mattia Valdrè, 3ª A

Prof Silvana Capanni, Valentina Graziani,

Jessica Prati, Angelo Prestipino, Rita Vitiello

Scuola media ‘Baracca’

di Lugo