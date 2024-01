’Storia di una capinera’, bis a Cervia

’Storia di una capinera’ di Giovanni Verga, con Enrico Guarneri e Nadia De Luca, è quanto offre oggi e domani il Teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia (in entrambe le serate lo spettacolo inizierà alle 21); è Guglielmo Ferro a dirigere l’adattamento di Micaela Miano. La vicenda si concentra su un unico nucleo narrativo: la storia della povera Maria, raccontata attraverso le

lettere che essa scrive ad una compagna di convento (Marianna). Il cambiamento interiore di Maria nasce da una sua provvisoria liberazione, dal contatto con la natura, dal suo ritrovarsi con la famiglia nelle terre di Monte Ilice mentre a Catania infuria il contagio del colera.

"Il mio pensiero non è imprigionato sotto le oscure volte del coro, ma si stende per le ombre maestose di questi boschi, per tutta l’immensità di questo cielo e di quest’orizzonte...". La storia si snoda tutta sul filo di un progressivo itinerario spirituale: quella esperienza fa sorgere in lei il senso d’una vita più libera e aperta, e l’avvia a concepire una crescente avversione per l’ambiente conventuale dove ha trascorso da educanda gli anni dell’adolescenza. Di qui, scopre l’amore. Il giovane Nino è l’idolo un po’ sfocato che accende nella protagonista la fiamma di una passione inestinguibile. Ma il rapporto è troncato sul nascere dall’intervento dei familiari: Nino sposerà la sorella di Maria (Giuditta), acconciandosi a un matrimonio giudizioso e senza fantasticherie. Maria sarà costretta a rientrare in convento dove si spegnerà dopo lunga e penosa agonia. La scansione epistolare e monologante di Maria con l’amica Marianna diventa azione scenica coi personaggi che prendono vita e si muovono all’interno della narrazione, intorno alla protagonista. Maria è la piccola capinera in gabbia. Tutti gli interpreti dello spettacolo saranno anche protagonisti dell’Incontro con il pubblico che si terrà domani alle ore 18 al Ridotto del Teatro. L’ingresso all’Incontro è gratuito. Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (0544/975166) dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

