Storie al femminile nel libro di Testa oggi alla Feltrinelli

Emilia Testa presenta oggi alle 18 alla Feltrinelli in via Diaz 14 il suo libro ’Siamo rimaste nude nello specchio’. Il fil rouge delle cinque storie che compongono la silloge Siamo rimaste nude nello specchio è ascrivibile a un cammino, diradato e faticoso, nel mondo femminile, nei sentimenti, nella scoperta dell’amore. In ognuna delle cinque protagoniste, il cui nome dà il titolo ai rispettivi racconti, domina la solitudine, a volte evidente, altre volte camuffata in un controcanto cinico fatto di disincanto.

L’incontro con un’altra donna diviene speranza di rinascita, sempre. Anche quando l’amore è quella nota disturbante, inattesa, che irride al nostro io indistruttibile e non lascia alternative al vivere. Dialoga con l’autrice Rita Comelli.