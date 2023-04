Storie della Resistenza partigiana A sfornarle stavolta è un juke-box

La stagione teatrale 2022-2023 del teatro comunale di Russi chiude domani (inizio ore 20.45, posto unico 10 euro) con il Collettivo Saveria Project (foto) in ’Juke-box partigiano. Germana, Lina, Edera e altre vite resistenti’. C’era una volta il juke-box. Ci faceva ballare e cantare nelle feste e nelle serate tristi. Il Collettivo Saveria Project - fondato a Bologna da Giulia Valenti, Luca Carboni, Stefano Moretti e Alessandra Farneti – propone al pubblico di immaginare insieme un juke-box dal quale si potrà scegliere cosa ascoltare. A uscire da quel mangiadischi immaginario non saranno però solo canzoni... perché si tratta di un juke-box partigiano: ad alternarsi ai brani musicali, saranno le storie raccontate da decine e decine di donne e uomini che hanno fatto la Resistenza durante ore di interviste. Le loro vite, segnate dalla difficile scelta di combattere il fascismo, sono ricche di momenti appassionanti e a volte anche divertenti.

Gli attori in scena danno voce a quei momenti, trasformando in monologhi le storie di quei combattenti, alternando parole e note. Il teatro comunale di Russi si trova in via Cavour 10; www.ater.emr.it