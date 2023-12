Storie di casa nostra, i racconti a quattro mani di Pezzi e Rusticali

Esce in questi giorni ’Storie di casa nostra’ (Carta Bianca Editore, Faenza), libro di ’racconti, novelle e favole’ scritto da due autori russiani: Elio Pezzi e Luigi Rusticali.

Come è nata l’idea del libro?

"Dopo molti anni che non ci vedevamo – inizia Pezzi –, Luigi ed io ci siamo ritrovati pubblicati in qualche antologia e a frequentarci in alcune associazioni locali". "E così è venuto da sé – aggiunge Rusticali –, per la nostra comune passione per la scrittura, decidere di scrivere un libro di racconti insieme".

Lei e Pezzi siete coetanei, entrambi di 68 anni. Lei, ex bancario, lui poeta ed ex giornalista, vi siete buttati in questa avventura di scrivere in coppia, un fatto poco comune in Italia. Ci sono stati precedenti di non poco conto: quelli di Sibilla Aleramo e Dino Campana, Elsa Morante e Alberto Moravia, Carlo Fruttero e Franco Lucentini...

"È vero, ma sgombriamo subito il campo da qualsiasi equivoco e di impossibile imitazione – interviene Rusticali –, noi non siamo, né Fruttero & Lucentini, né altre coppie di scrittori, e neppure vogliamo emularle". "Semplicemente – aggiunge Pezzi –, perché noi siamo soltanto noi stessi. Siamo due persone che scrivono, che amano la scrittura. E la lettura. Forse, siamo scrittori, sicuramente di racconti, favole e novelle, ognuno col proprio stile, diverso anche all’interno della pluralità di storie che raccontiamo". "Infatti, le nostre storie – prosegue Rusticali – hanno nelle nostre esperienze e vite vissute, nella nostra quotidianità e nella nostra fantasia, così come nei racconti orali tramandati e raccolti nelle nostre famiglie e nell’ambito della comunità russiana, le loro fonti principali".

E avete deciso di scriverle insieme.

"Sì – conferma Pezzi –, abbiamo deciso di scrivere un libro insieme, perché ci permette di condividere qualcosa di noi stessi, di confrontarci con noi stessi". "E di mettere in gioco la nostra creatività e fantasia – prosegue Rusticali –, anche per far conoscere un po’ meglio Russi e la Romagna". Il libro è arricchito da disegni, copertina compresa, e caricature, del pittore russiano Bruno Retini, anch’egli coetaneo dei due autori.

Gianni Zampaglione