‘Storie di fiume’ nella natura. Incontri, giri e performance sull’acqua come fonte di vita

Un cartellone trasversale che percorrerà tutta l’estate romagnola: ‘Storie di fiume’ coinvolge diverse istituzioni seguendo l’andamento di uno dei fiumi del territorio: il Bidente-Ronco-Fiumi Uniti. La rassegna, ideata e organizzata da Trail Romagna con il Comune di Ravenna, si realizza grazie alla collaborazione di Museo nazionale di Ravenna, Ravenna Festival, Ravenna Teatro, Cantieri Danza e i Comuni di Forlì, Santa Sofia, Galeata, Meldola e il sostegno del Consorzio di Bonifica della Romagna e di Romagna Acque. Ogni tappa del cartellone – l’ingresso è libero ma la prenotazione obbligatoria – come una sorta di affluente, propone un argomento capace di stimolare la riflessione e di spingere a riconsiderare i fiumi e l’acqua come fonte di vita anziché come causa di distruzione. La rassegna si apre sabato 22 marzo, non a caso – si tratta del Giornata mondiale dell’acqua – al Museo nazionale di Ravenna alle 11 con l’incontro ‘Super aquas’ condotto dall’archeologa Paola Novara: protagonista sarà la storia di Ravenna da sempre intrecciata con quella dell’acqua. Si prosegue domenica 30 marzo (ore 15.30), alla chiusa di San Marco: Tralenuvole proporrà al pubblico dei più piccoli ‘Splash’, storie bislacche di avventure, emozioni e fiumi.

Domenica 1 giugno, ‘Storie di fiume’ si insinua nel Festival delle Culture e Ravenna Festival, approdando a Romagna in Fiore. L’esperto in scienze forestali Pierangelo Miola e la geologa Laura Prometti guideranno ‘In cammino per l’acqua’. Un percorso a piedi lungo i Fiumi Uniti che parte alle 10.30 dalla chiusa Rasponi. Alle 15 alla Torraccia, l’educAttore Michele Dotti presenta ‘Alla scoperta dell’acqua invisibile’ una performance ironica e paradossale sul consumo dell’acqua. Domenica 22 giugno (ore 10) si partirà in bici dallo Chalet dei Giardini Pubblici per ‘Argini in bicicletta’. Domenica 7 settembre (ore 17), a Lido di Dante ecco ‘La möa: danza per corpo e torrente’. Sabato 27 e domenica 28 settembre (rispettivamente alle 15 e alle 21) prima ‘Acqua nei mosaici di Ravenna’, poi al teatro Rasi Marco Paolini presenta ‘Atlante delle rive’. Anche quest’anno l’attività si chiuderà giovedì 23 ottobre Dom Matteo Ferrari, priore generale dei Monaci Camaldolesi sarà alla biblioteca Classense con ‘Mi mostrò un fiume d’acqua viva’.