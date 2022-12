’Storie di lana’ in mostra

Una mostra presenta al pubblico un nucleo di disegni di costumi storici conservati nella biblioteca Classense e realizzati da Emma Calderini (1899-1975), costumista e storica del costume. L’esposizione - ‘Storie di lana, seta e crinoline. Disegni e volumi di una costumista ravennate tra teatro, cinema e tv’ - è anche occasione per ricostruire la figura di un’artista ravennate che ebbe grande successo tra gli anni Trenta e Sessanta. Da Ravenna, dove frequentò l’Accademia ed ebbe come maestro Giovanni Guerrini, si trasferì a Milano: qui lavorò per riviste e case di moda, prima di dedicarsi allo spettacolo come costumista. Fra gli altri, Ettore Romagnoli, Anton Giulio Bragaglia, Enzo Ferrieri, Sandro Bolchi le chiesero di collaborare alle rappresentazioni teatrali, cinematografiche o televisive da loro dirette.

Calderini ha prodotto centinaia di bozzetti, schizzi e disegni che sono custoditi in varie istituzioni italiane, dalla Raccolta Bertarelli di Milano alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, alla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano e che, soprattutto, confermano le sue capacità creative ma anche il suo rigore filologico, testimoniato soprattutto nelle sue opere edite, anch’esse esposte in mostra: ‘Il costume popolare in Italià (1934), volume pubblicato sotto gli auspici di Corrado Ricci e Aldo Spallicci, e ‘Acconciature antiche e modernè (1962). La mostra sarà visitabile fino all’8 marzo con questi orari; lunedì 14 - 18.30; dal martedì al sabato 9 - 18.30; domani 9 - 13. Chiuso domenica, lunedì mattina e festivi. Ingresso gratuito. Informazioni: [email protected],

tel. 0544-482112