Storie di sentimenti e relazioni in ’Amanti’

’Amanti’ è il titolo della commedia che ha per protagonista Massimiliano Gallo in programma al Comunale di Russi questa sera alle 20.45. Insieme a Fabrizia Sacchi, Gallo è l’interprete del primo lavoro teatrale di Ivan Cotroneo, regista televisivo e cinematografico, conosciuto al grande pubblico per aver creato e sceneggiato serie televisive originali tra cui “Tutti pazzi per amore“ e “La compagnia del cigno“. “Amanti“ è una storia in due atti sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine. Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, in un palazzo borghese. Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di aver dimenticato un fazzoletto e risale con l’uomo. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di essere pazienti della stessa analista, la dottoressa Cioffi, specializzata in problemi di coppia… Il resto è tutto da scoprire. "I temi di “Amanti“ mi appartengono da sempre – scrive Cotroneo –, il confronto tra il maschile e il femminile, la rottura degli stereotipi di genere, la prepotente forza del sesso e quella ancora più devastante dell’amore raccontano l’evoluzione della società e del costume attraverso le relazioni amorose. Nella commedia questi temi prendono forma in un racconto moderno e divertente". Il teatro si trova in via Cavour 10.