Storie di soldati nel libro di Zanella

Testimonianza e memoria collettiva sono i temi al centro del libro di Fulvio Zanella ’La memoria e i vinti’, che sarà presentato oggi alle 18 alla Feltrinelli in via Diaz 14. L’autore racconta quanto vissuto dal padre e dallo zio paterno durante la seconda guerra mondiale. Attraverso le testimonianze dei due protagonisti, ravennati da sempre, vengono rivisitati episodi bellici quali l’Operazione Compass in Cirenaica e la battaglia navale di Capo Matapan nelle acque a sud del Peloponneso. Ingresso libero.