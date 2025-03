Storie di viaggiatori del passato. Scritti, mappe e reperti in Classense

È stata presentata ieri mattina, alla presenza del sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, la mostra ‘Il genio vagante. Negri, Gessi e Matteucci: storie di viaggiatori tra Seicento e Ottocento’. Le storie dei tre esploratori ravennati ricostruite presso la biblioteca Classense in un percorso espositivo ricco di scritti, mappe, reperti dei loro viaggi e non solo. Benedetto Gugliotta, responsabile dell’ufficio tutela e valorizzazione dei beni museali dell’Istituzione biblioteca Classense, spiega: "Francesco Negri, parroco ravennate del Seicento, compì l’impresa di raggiungere Capo Nord in solitaria e fu il primo etnografo del popolo dei Sami. Romolo Gessi e Pellegrino Matteucci sono invece uomini dell’Ottocento che hanno condotto spedizioni nel continente africano. Le testimonianze di questi esploratori,seppure molto diverse, ci fanno riflettere sul tema dell’incontro e del dialogo con l’alterità".

"Abbiamo inserito – spiega – anche reperti provenienti da quei popoli lontani per restituire loro una narrazione meno eurocentrica: per esempio diverse armi africane, parte della collezione della biblioteca, che in passato venivano presentate come trofei della colonizzazione e che ora vogliamo presentare in modo diverso. Il museo delle civiltà di Roma, importante riferimento etnografico a livello nazionale, ha contribuito alla mostra mettendo a disposizione due reperti di origine sudanese: un ferro-moneta e una tromba portavoce usata dal popolo Bongo anche per i riti funebri. Si tratta di due oggetti preziosi che i viaggiatori ottocenteschi avevano portato con loro". La riflessione sulla decolonizzazione viene completata dalla presenza di un’opera di arte contemporanea dell’artista camerunense Victor Fotso Nyie, che spiega: "L’opera si trova su dei mattoni che simboleggiano la ricostruzione identitaria e rappresenta un bambino che riceve una goccia di latte materno dorata, un richiamo alla trasmissione di saperi tra generazioni". La mostra rientra nella XVIII edizione del Festival delle Culture 2025 e sarà aperta al pubblico negli orari di apertura della biblioteca fino al 14 giugno. Per informazioni visitare il sito www.classense.ra.it, scrivere a informazioni@classense.ra.it o telefonare allo 0544482112.

Valeria Bellante