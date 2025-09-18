Storie in musica al museo Classis. Quattro domeniche per tutti

Si rinnova la collaborazione fra La Corelli e Fondazione RavennAntica, che già l’anno scorso ha contribuito a rafforzare la vocazione di Classis Ravenna a rappresentare uno spazio aperto al dialogo fra conoscenza e spettacolo, sperimentazione ed educazione. Questo ottobre, domenica dopo domenica, si dipanerà ’Storie in musica a Classis’, un nuovo percorso in quattro appuntamenti teatrali e musicali ospitati dal Museo della Città e del Territorio a Classe, sempre alle 16.

Domenica 5 ottobre ’Gian Burrasca’ ripercorrerà il celebre diario dell’irrequieto e imprevedibile Giannino Stoppani, creazione di Vamba, mentre domenica 12 prenderà vita ’Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson’ della scrittrice svedese Premio Nobel Selma Lagerlöf, nell’adattamento di Teresa Maria Federici e con le animazioni in tempo reale dell’illustratrice Piki. Domenica 19 ottobre ’Grandi note per piccoli piedi’ sarà un’esperienza immersiva ideata e condotta da Teresa Maria Federici e destinata ai più piccoli. Il percorso si concluderà domenica 26 ottobre con ’Il diario di Adamo ed Eva’, ispirato da un racconto di Mark Twain, tra situazioni comiche, surreali, ma anche profondamente umane.

Per queste tre produzioni sono stati coinvolti i giovani compositori Danilo Comitini (autore delle musiche per ’Il diario di Adamo ed Eva’) e Damiano Drei, che ha arrangiato brani di Nino Rota per ’Gian Burrasca’ e composto invece per Nils Holgersson.

In occasione degli appuntamenti, sarà possibile unirsi alle visite guidate gratuite Racconti in mosaico tra domus e palazzi, in programma al Museo Classis alle 15.30 (partenza dalla biglietteria) e rese possibili dal sostegno di Gruppo Hera. Non è necessaria iscrizione.

"Sono davvero lieto di ospitare presso il Classis Ravenna questo nuovo progetto musicale de La Corelli con la Fondazione Cherubini e il Teatro Alighieri, che ringrazio per le collaborazioni messe in atto – afferma Giuseppe Sassatelli, presidente della Fondazione RavennAntica – La sperimentazione dello scorso anno è andata molto bene: l’idea di unire lo spazio museale, che racconta la storia della nostra città e del nostro territorio, a questa nuova proposta, che trae spunto da importanti testi della narrativa, mi sembra un ottimo modo per far vivere al pubblico, anche a quello dell’infanzia, esperienze che, contaminandosi l’un l’altra, arricchiscono ancor più l’esperienza museale e le proprie conoscenze, ampliando le emozioni vissute".

"Dopo la rassegna dello scorso anno, incentrata sul gioco e sulla musica, quest’autunno abbiamo voluto offrire quattro appuntamenti pensati per un pubblico ampio ed eterogeneo, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai più piccoli, dai sei anni in su – spiega Jacopo Rivani, direttore artistico de La Corelli e curatore del progetto – Il filo conduttore è quello della narrazione che incontra la musica, dando vita a storie capaci di emozionare, divertire e far riflettere".

Info e prevendite: biglietteria Teatro Alighieri 0544 249244 – Biglietteria online, biglietti: 5 euro Classis Ravenna: 0544-473717 (dalle 10 alle 17).