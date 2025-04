‘Storie nella Storia’ domani alla biblioteca comunale

A Russi proseguono le iniziative per gli ottant’anni dalla Liberazione. Domani alle 20.30, alla biblioteca comunale di via Godo Vecchia, è in programma ’Storie nella Storia’, viaggio nella Romagna dal 1935 al 1945, attraverso i romanzi di Paolo Casadio. La serata si svolgerà con letture, a cura di Dario Bolotti e Gianni Parmiani, con musiche d’epoca eseguite dalla fisarmonica di Ivan Corbari e, in chiusura, il monologo ’Autunno’, interpretato da Gianni Parmiani. Conduce la serata Antonietta Di Carluccio, direttrice del Museo della Battaglia del Senio. Saranno presentati i romanzi di Paolo casadio, ‘La quarta estate’, ’Giotto coraggio’, ’Il bambino del treno’ e ’Fiordicotone’. L’evento, gratuito, è organizzato con Anpi e Comitato antifascista cittadino.