"Strada a rischio frane. Situazione insostenibile"

Le frane che hanno interessato il territorio collinare romagnolo nel mese di maggio in seguito all’alluvione continuano a essere un problema per i residenti e per i lavoratori del Brisighellese. In particolare per lo stato delle strade che si presentano molto danneggiate. Per questo i residenti di via Albonello, nei pressi di Marzeno nel comune di Brisighella, hanno chiesto al sindaco Massimiliano Pederzoli di intervenire urgentemente: "La strada era già messa male prima dell’alluvione – spiegano le persone che vivono lì –, ma dopo maggio la situazione è diventata insostenibile. Abbiamo fatto presenti le criticità al Comune, cioè il fatto che via Albonello è a rischio cedimento in alcuni tratti. Tutti noi abbiamo delle aziende agricole e dobbiamo transitare da qui ma purtroppo finora sono state solamente rimosse le frane, poi sono stati piantati paletti ed è stata posta la segnaletica con il nastro". Oggi la strada "si percorre se si possiede un fuoristrada – concludono gli agricoltori –, ma quando arriva un’altra macchina nel senso opposto il passaggio diventa molto stretto ed è comunque difficoltoso eseguire le manovre. La nostra paura infine riguarda le fessurazioni che potrebbero incanalare l’acqua piovana e quindi far cedere la strada in altri punti". Un problema non da poco visto che si tratta dell’unico collegamento tra le case sparse e la provinciale. Un intervento peraltro fu realizzato alcuni anni fa ma solo in un piccolo tratto.

L’amministrazione brisighellese dal canto proprio si dice al corrente della situazione: "Abbiamo 500 frane – evidenzia il sindaco Massimiliano Pederzoli – e sappiamo che la preoccupazione è comune a tutti i residenti del territorio, soprattutto dove ci sono quelle frane che interessano il sottostrada". Un primissimo intervento, come esplicitato dal sindaco, "sarà eseguito entro la fine dell’anno e costerà 20mila euro. Noi via Albonello l’abbiamo riaperta ma prima di procedere con interventi strutturali si deve consolidare il terreno. Se non ci fosse stata l’alluvione l’avremmo già rifatta. I fondi dell’avanzo di amministrazione li avremmo utilizzati per questo tipo di interventi, ma siamo strati costretti a dirottarli sullo sgombero delle frane". E per quanto riguarda i fondi: "Arriveranno come promesso ma la questione è riuscire a portare i progetti a essere cantierati nel più breve tempo possibile. E per questo ci serviranno anche i tecnici". Complessivamente secondo la struttura commissariale sarebbero un centinaio le nuove figure che dovrebbero essere assegnate in provincia.

d.v.