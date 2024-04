Strada crollata e motori persi: oltre 2 milioni di danni

Gli impianti per i motori delle presse andati dispersi, i muletti, le pale. E pure la strada, crollata. L’alluvione ha fatto danni per oltre 2 milioni nel maxi impianto di Hera a Voltana, che comprende la parte per la selezione e il recupero di carta, plastica e vetro e il biodigestore per l’organico e il verde. In questa zona, infatti, l’acqua ha superato il metro di altezza. "Solo per ripulire tutto sono serviti 30mila euro – spiega Fabio Gulmanelli, responsabile dell’impianto di selezione e recupero di Herambiente – e tra i 700mila e gli 800mila per i materiali allagati, rotti o dispersi perché trascinati altrove". Al biodigestore i danni superano di gran lunga il milione di euro: non è un caso che nelle sale di controllo delle stanze per la fermentazione tutti i computer siano stati sollevati da terra.

Pure la strada di accesso al mega impianto è crollata nei giorni dell’alluvione: "È stata ricostruita utilizzando delle palizzate per sollevare la parte che era collassata" dice Gulmanelli. E poi c’è stata la lunga operazione di pompaggio dell’acqua e di pulizia. L’impianto è rimasto così bloccato per settimane per poter riacquistare quanto andato perduto e pulire gli spazi: la ripartenza è stata difficile e chi lavora qui difficilmente dimenticherà quei giorni di maggio.

sa.ser.