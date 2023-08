"Strada da rifare e siamo chiusi dall’alluvione"

Prima tutti fuori, ora tutti dentro. Dal 24 luglio scorso per i residenti che vivono fra il civico 199 e 209 della provinciale Fiumazzo, sul lato sinistro della strada in direzione San Lorenzo – in tutto sette famiglie – è decaduto il divieto di vivere nelle loro abitazioni dalle 7 alle 20. Una nuova ordinanza, emessa in quella data, ha revocato quel veto, introducendone un altro, contrario al primo. Infatti ora quelle stesse famiglie "non possono sostare nelle aree cortilive e retrostanti dell’abitazione" sempre dalle 7 alle 20, fascia oraria che corrisponde all’operatività del cantiere incaricato di ripristinare l’argine del Santerno nel punto in cui ha rotto nella frazione di Cà di Lugo. "Il tutto – spiegano dall’amministrazione – per motivi di sicurezza". Fra i residenti destinatari dell’ordinanza ci sono anche i titolari della trattoria ‘Al Forno’, impossibilitata ad aprire dall’alluvione di maggio, per le condizioni in cui ancora si trova la strada, interrotta e ancora da rifare, i fossi, cancellati dall’acqua, le linee telefoniche e l’illuminazione, ancora da ripristinare e l’interno dell’edificio da sistemare parzialmente. L’ultimo dei punti è forse il più semplice da risolvere.

"Basta trovare gli artigiani" spiega Eugenia Garuffi, titolare dell’attività. Lei, insieme a genitori, marito e figlia, vive nella stessa casa in cui si trova la trattoria al pianterreno. "Siamo accampati ma si resiste – spiega –. Quello che ci preoccupa è questa interruzione forzata della nostra attività. Fino ad ora a darci una mano sono stati soltanto dei privati attraverso delle iniziative di raccolta fondi". La trattoria è aperta da 40 anni. "Quarant’anni di sacrifici – sottolinea – che ora rischiano di essere buttati al vento. Veniamo dalla crisi del Covid. Eravamo riusciti a sollevarci un po’ e ora siamo di nuovo in questa situazione. Sicuramente riaprirò. Il mutuo è da pagare e quindi è necessario che io riprenda l’attività. Spero di riuscirci per Natale". Di contributi, al momento, neppure l’ombra: "Ho partecipato al bando lanciato dalla Fondazione Specchio dei tempi ma non sono riuscita ad accedere alle risorse, perché terminate. Con il Comune abbiamo avuto diversi incontri durante i quali è emersa la disponibilità a evidenziare la nostra situazione, nostra e degli altri residenti, al commissario Figliuolo ma ancora non si è visto nulla. Tutti dicono che ora non ci sono più soldi. L’assistenza è stata rapida sul momento, ma ora sembra che tutto si sia risolto e invece siamo ancora qui, a tre mesi dall’alluvione, con gli argini ancora da sistemare, le strade da rifare e i fossi da creare". "Personalmente non sono così tranquilla – conclude –. L’inverno è alle porte e i lavori procedono, ma molto lentamente. Il muretto di contenimento dietro al locale è stato giudicato “abbastanza stabile”. Ma cosa vuol dire abbastanza stabile? O lo è o non lo è". Sul disagio vissuto dai residenti della provinciale Fiumazzo è intervenuto anche Rifondazione Comunista-Villa San Martino che già il 17 luglio scorso aveva denunciato "l’assurda situazione dei residenti di via Fiumazzo a San Lorenzo. Abbiamo fatto delle proposte alternative alla Giunta – dicono –. Ci aspettavamo un no, almeno una visita a quei cittadini. Non c’è stato nulla neanche il partito di maggioranza ha parlato. Non capiamo perché di questo accanimento contro queste persone che stanno subendo un danno enorme. Invitiamo anche le opposizioni in consiglio comunale a farsi sentire e a spronare una Giunta che forse crede di aver finito già il mandato".

Monia Savioli