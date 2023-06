Strada delle Saline, oggi la riapertura

La ‘strada delle Saline’ oggi riapre al traffico. A confermarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Mazzolani che, come da programma, spiega che "la strada provinciale 254 è stata asfaltata e da oggi tornerà regolarmente aperta. Si parla di lavori che hanno interessato circa 900 metri". La strada era chiusa al traffico da un paio di settimane, da quando cioè l’alluvione ha coinvolto anche la città di Cervia. A fare le spese della immensa quantità di acqua sono state anche le saline di Cervia che, dall’alto, apparivano come un enorme lago dove tutto era stato sommerso, inclusa la strada provinciale, completamente allagata e chiusa per ragioni di sicurezza. Nei giorni scorsi si era poi proceduto a rimuovere il primo strato di asfalto e nella giornata di ieri è stato posizionato quello nuovo, rendendola nuovamente praticabile. La chiusura della strada ha comportato diversi disagi poiché, oltre a collegare la costa con il forese, è il tratto di strada che conduce verso la zona di Forlì. Tuttavia non si è potuto procedere altrimenti, dato che è servito il tempo necessario affinché l’acqua si abbassasse permettendo agli addetti di iniziare i lavori per riaprire la strada al traffico. Ora si potrà nuovamente raggiungere il forese e Forlì circolando in entrambe le direzioni. L’apertura tornerà agevole, dunque, anche i momenti di afflusso intenso di traffico durante il fine settimana. La chiusura della strada per motivi di sicurezza ha permesso di effettuare anche le necessarie verifiche tecniche in alcuni tratti. Restano e resteranno ancora chiusi, molto probabilmente per mesi, via Ragazzena e il tratto di via Confine strada provinciale 32 all’incrocio con via Veneziana.

i.b.