"Strada di San Ruffillo, si procede alla sistemazione"

La strada di San Ruffillo, in comune di Casola, è stata tra le più colpite dalle frane del maggio 2023 e continua a richiedere interventi. Si tratta della strada comunale asfaltata dalla Provinciale 306, poco a monte di Casola, al passo di Prugno che porta nella valle del Santerno. È un percorso che attraversa una zona coltivata e serve un buon numero di case rurali e un allevamento avicolo che al momento delle frane contava circa 200mila capi, alimentati in un primo tempo con l’ausilio di un elicottero e poi portati via in modo fortunoso. Da allora l’allevamento non ha più riaperto perché la strada, sottoposta a interventi urgenti, è tuttora chiusa al traffico, a parte per i residenti e i mezzi autorizzati, perché ancora in stato precario.

"Finalmente siamo in grado di sistemare la strada di San Rufillo, per metà della quale è stato già approvato il progetto e si è provveduto al finanziamento – ha annunciato il sindaco Maurizio Nati a un’assemblea di cittadini molto partecipata –. Un primo intervento riguarda circa la metà del percorso, dalla Provinciale fino poco oltre la chiesa. In base al progetto è prevista una spesa di sei milioni e mezzo, finanziati dalla Struttura commissariale che procederà anche a indire la gara in tempi che dovrebbero permettere l’inizio dei lavori nella tarda primavera di quest’anno". Il sindaco Nati ha poi spiegato la tipologia degli interventi previsti per il primo tratto e quali sono le prospettive per il resto del tracciato: "Nel tratto che sarà sottoposto all’intervento primario è previsto il ripristino dell’asse stradale mantenendo il tracciato pressoché uguale al precedente. La sistemazione sarà accompagnata da drenaggi, soprattutto a monte della carreggiata, per eliminare il rischio di frane o scivolamenti di terreno sul piano stradale. Sono inoltre previste opere di sostegno nei tratti dov’è venuto a mancare il terreno sotto strada. Riguardo al secondo tratto è in corso la progettazione che lascia già individuare un’ulteriore spesa di circa sei milioni".

Beppe Sangiorgi