"Strada invasa dal fango. Disturbi ad occhi e gola. E Arpae si chiama fuori"

Nel giro di un anno, dalla primavera 2022, tra lo scalo merci ferroviario e la parte urbana di via Baiona, 259.000 metri quadrati di ex campi agricoli sono stati sommersi da montagne di fanghi portuali, diventandone il “deposito definitivo”. Lista per Ravenna battagliò per far cessare il fenomeno dei mezzi pesanti che, nel tratto stradale di ingressouscita del cantiere, poso tra il distributore Ego e il Fosso Fagiolo, emettevano polveri insane e mollavano scie di detriti scivolosi sulla carreggiata. E ora Lista per Ravenna "ha ricevuto messaggi angosciati da via Trieste".

In uno di questi si legge che "all’interno dell’area di stoccaggio dei fanghi portuali posti a fianco della società Rosetti Marino e di fronte alla F.lli Righini, da alcune settimane sono riprese le attività mediante l’uso di ruspe, scavatrici e camion. Tutte queste macchine operatrici stanno scavando tutta il materiale depositato, creando cumuli. Oltretutto, i camion entrano a velocità sostenuta per caricare o scaricare, formando nuvole di polvere. Un paio di persone che lavorano in attività circostanti stanno accusando disturbi alle vie respiratorie ed altre manifestano fastidi ed irritazione agli occhi e alla gola. Un medico aziendale competente ha contattato Arpae, sentendosi rispondere che non è di loro competenza e di rivolgersi all’Igiene pubblica". Da qui la richiesta al sindaco di "disporre quanto necessario affinché i fatti di cui sopra siano dovutamente accertati e nel caso sanzionati".