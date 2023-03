Strada saline, la Provincia rifà i ponticelli

Chilometri di curve scenografiche che al tramonto si riempiono di fotografi, pronti a immortalare i fenicotteri in volo o le striature del cielo che si riflettono sullo specchio rosato delle saline.

La strada provinciale 254 a Cervia, ovvero quella che corre tra le saline, si prepara a un restyling, o almeno a diventare più robusta. La Provincia ha infatti finanziato il rifacimento di tutti i ponticelli che si trovano lungo la strada: piccoli manufatti che attraversano corsi d’acqua minori o vie di comunicazione per le saline sottostanti che da tempo richiedono di essere rafforzati. A coprire i lavori saranno i fondi stanziati dal Governo per restaurare i ponti delle province nel 2021: servirà 1 milione e 300mila euro. Si prevede di arrivare a concludere le procedure necessarie e appaltare il cantiere entro quest’anno, e a quel punto i lavori si svolgerebbero presumibilmente nel corso del 2024.

Certo, andrà tenuto in considerazione un fattore non da poco: ovvero il grande traffico legato al turismo durante i mesi estivi. "La strada verrà chiusa a tratti – spiegano dagli uffici della Provincia di Ravenna – ma cercheremo di scegliere la stagione più opportuna per i lavori: non l’estate, ovviamente".

Per rendere i lavori più veloci la Provincia pianifica di utilizzare dei manufatti scatolari durante i lavori: si tratta di moduli già pronti che permetterebbero di rifare un ponticello dopo l’altro in maniera consequenziale e il più rapida possibile, in modo da ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti.