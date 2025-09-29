Strade allagate a Fiumazzo: "Fenomeno intenso"

Un violento acquazzone nella serata di sabato ha causato l’allagamento di un tratto di via Valeria a Fiumazzo, località a una manciata di chilometri a nord di Alfonsine. In una sessantina di minuti sono caduti 67 millimetri di pioggia. A registrare la maggiore criticità è stata via Valeria, con un tratto di circa 800 metri, dove l’acqua ha raggiunto anche una quarantina di centimetri, chiuso al traffico dalla Polizia locale fino alle 22.30. "Per meglio comprendere la portata del fenomeno – ha commentato il sindaco Riccardo Graziani – si è trattato del quantitativo di pioggia che dovrebbe cadere nell’intero mese di settembre, concentrato in 60 minuti. Piogge di questa intensità non consentono un regolare deflusso delle reti fognarie che, se pur pulite, sono dimensionate per gestire quantitativi d’acqua inferiori. Il fatto che, una volta esaurito il picco del fenomeno, l’acqua defluisca rapidamente e non ristagni è particolarmente indicativo". L’altra sera l’Ufficio della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni ha preallertato tre squadre di volontari, ma non ce ne é stato bisogno, in quanto gli allagamenti hanno riguardato quasi esclusivamente strade, che sono state chiuse, tra Fusignano e Alfonsine.

Come osserva il tecnico meteorologo Pierluigi Randi, "l’area in cui è piovuto di più è quella di Fiumazzo, dove sono caduti 76 millimetri di pioggia, di cui 67 mm dalle 17.30 alle 18.30. In una stazione meteo situata nei pressi dello stadio ‘Brigata Cremona’ sono caduti 52.2 mm di pioggia, mentre nel centro di Alfonsine di mm ne sono caduti 50. Poco più a sud, circa 40 mm, mentre alle porte di Fusignano in direzione Alfonsine ne sono caduti 39.8". Riguardo gli allagamenti, l’esperto sottolinea che "a Fiumazzo i 67 mm di pioggia in un’ora rappresentano il valore più elevato dal 1961, superando i 48.2 mm del 1° settembre 2018. A onor del vero, il 20 settembre 2016 di millimetri ne caddero più di 100 (a Maiano Monti addirittura 200, ndr), ma in poco più di 3 ore. A fare la differenza è quindi l’intensità delle precipitazioni. Fermo restando che la manutenzione va fatta, occorre sottolineare che essa tutela gli eventi ordinari, ma con questi volumi di pioggia non si pensi di risolvere il problema mediante la sola pulizia. Rifare tutta la rete scolante comporterebbe tempi lunghi e costi notevoli. Una possibile soluzione? Se tutti ‘raccogliessero’, come si faceva un tempo, l’acqua piovana in cisterne la stragrande maggioranza della stessa non finirebbe nella rete scolante".

Luigi Scardovi